Çoban başından vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Çoban başından vurulmuş halde ölü bulundu

23.04.2022 13:43

Çoban başından vurulmuş halde ölü bulundu Samsun'un Bafra ilçesinde çobanlık yapan yapan şahıs tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Çoban başından vurulmuş halde ölü bulundu

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde çobanlık yapan yapan şahıs tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Bakrpınar Mahallesi Üçgöller mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çobanlık yapan 37 yaşındaki Adil Selçuk, ahırın yan tarafında kaldığı tek katlı binada tabancayla başından vurulmuş vaziyette, ahıra gelen bir yakını tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri gerekli incelemeyi yaparak delilleri topladı. Ceset, savcının incelemesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

1 çocuk babası çobanın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor. Adil Selçuk'un yaklaşık 1 buçuk yıl önce eşinden boşandığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Çoban başından vurulmuş halde ölü bulundu
Çoban başından vurulmuş halde ölü bulundu
Çoban başından vurulmuş halde ölü bulundu
Çoban başından vurulmuş halde ölü bulundu

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Çoban başından vurulmuş halde ölü bulundu Son dakika haberi | Çoban başından vurulmuş halde ölü bulundu

Selçuk, Samsun, Bafra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çoban başından vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
13:31 "Kızların öldürülecek, karına tecavüz edilecek" diye esnafı tehdit eden yabancı uyruklular tutuklandı
13:20 Türk çeliği Ukraynalı askerin hayat kurtarıcısı oldu
13:18 Beşiktaş, Ersin'de fiyat yükseltti: Yeni bonservis bedeli 12 milyon euro
13:12 Tek Gözlü Joe 5 yıl sonra eski sahibine kavuştu: Kedi Joe konteynerle denizin ortasına kadar gitmiş
12:58 AK Partili eski bakandan Atatürk videosu: Erdoğan'a mı gönderme yaptı?
12:49 Demirören ailesi Beşiktaş yönetimine geri dönüyor
12:42 ABD ile Çin arasında "dersini aldın-almadın" gerilimi
12:40 ABD Başkanı Joe Biden bunuyor mu? Yine boşlukla tokalaştı
12:33 Aile yemeğinde ilk kez tanıştığı baldızını izlediği cinsel içerikli filmden tanıdı, ortalık karıştı
12:27 Cami imamı küçük kıza cinsel istismardan tutuklandı! Bilgisayarından yüzlerce cinsel içerikli çocuk görüntüsü çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 13:50:34. #1.11#
SON DAKİKA: Çoban başından vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement