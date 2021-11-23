Üye Girişi
Çocuğa yönelik istismar suçları hakkında rehber öğretmenlere özel eğitim - Son Dakika

Çocuğa yönelik istismar suçları hakkında rehber öğretmenlere özel eğitim

23.11.2021 12:56
Çocuğa yönelik istismar suçları hakkında rehber öğretmenlere özel eğitim

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Dünya Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarı Önleme Günü etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Dünya Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarı Önleme Günü etkinlikleri kapsamında konferans düzenlendi. Konferansta İzmir Barosu Çocuk Merkezi avukatlarından Ceren Bozyel, çocuğa yönelik istismar suçlarında yasal süreç ve sorumluluklar hakkında rehber öğretmenlere bilgiler verdi.

Gaziemir Belediyesi ile İzmir Barosu iş birliğinde, Dünya Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarı Önleme Günü etkinlikleri kapsamında konferans düzenledi. "İhmal ve İstismar Vakalarında Öğretmenlerin Hukuki Sorumluluğu ve Adli Süreç" isimli konferansta İzmir Barosu Çocuk Merkezi avukatlarından Ceren Bozyel, rehber öğretmenlerle bir araya geldi. Bozyel, çocuğa yönelik istismar suçlarında yasal süreç ve sorumluluklar hakkında rehber öğretmenlere bilgiler aktardı.

Ceren Bozyel, Türk Ceza Kanununun 279. maddesine göre kamu görevlisinin suçu ihbar etme yükümlülüğü olduğunun altını çizerek, "Göreviyle bağlantılı olarak, kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini öğrenip de yetkili makamlara bildirmeyen ve bu konuda gecikme gösteren kamu görevlisi 6 aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır" uyarısında bulundu.

"Çocuklara yönelik istismarlarda siz öğretmenlerimiz mutlaka harekete geçmeli"

Türk Ceza Kanununun 103. ve 105. maddeleriyle çocuklara yönelik cinsel istismarın cezalandırıldığı bilgisini paylaşan Bozyel, "Çocuklara yönelik istismarlarda siz öğretmenlerimiz mutlaka harekete geçmeli ve ihbar yükümlülüğünüzü yerine getirmelisiniz. Öğretmenlerin sorumluluğu yalnızca suç teşkil eden vakalar için değildir. Çocuğun ihmal ya da istismar edildiğinden şüphe duyuyorsanız neler yapabilirsiniz? Çocuk Koruma Kanunu, bütün çocukları esas alarak, sadece mağdur çocuklar değil, 'korunma ihtiyacı olan çocuk' diyerek düzenleme yapılmış. Suç teşkil etmeyen olaylarda durumu Sosyal Hizmetler Kurumu ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bildirme yükümlülüğünüz var" dedi.

Avukat Ceren Bozyel, çocuğa yönelik suçun yetkili makamlara bildirilmesinin ardından, mahkeme sürecinde yaşanacaklar hakkında öğretmenleri detaylı olarak bilgilendirdi.

Avukat Ceren Bozyel'e teşekkür ederek anı objesi takdim eden Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Dünya Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarı Önleme Gününde Avukat Ceren Bozyel'in sunum yaparak bizleri bilgilendirmesi çok önemli. Rehber öğretmenlerimiz çok önemli görevler yapıyorlar. Sizler çocuklarımıza sadece okuma-yazma öğretmiyor, onların hayatlarına dokunuyorsunuz. Küçücük bir kelimeniz bile onların hayatını çok etkiliyor, hayatlarında iz bırakıyor. Bu anlamda öğretmenlerin görevi çok önemli. Çocuklar bizim geleceğimiz. Biz de onların geleceği için, onlara güzel bir gelecek bırakmak için çok çalışıyoruz. Öğretmenlerin gözündeki ışık bizim yegane gücümüz. İyi ki varsınız" diye konuştu. - İZMİR

Çocuğa yönelik istismar suçları hakkında rehber öğretmenlere özel eğitim
Çocuğa yönelik istismar suçları hakkında rehber öğretmenlere özel eğitim
Çocuğa yönelik istismar suçları hakkında rehber öğretmenlere özel eğitim
Çocuğa yönelik istismar suçları hakkında rehber öğretmenlere özel eğitim

Gaziemir, Rehber, İzmir, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuğa yönelik istismar suçları hakkında rehber öğretmenlere özel eğitim - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 14:25 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! Gece hatıra pozu veren arkadaşlar, evde fark ettikleri detay nedeniyle dehşeti yaşadı 14:22 Herkes bu fotoğrafı konuşuyor! Gece hatıra pozu veren arkadaşlar, evde fark ettikleri detay nedeniyle dehşeti yaşadı AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir: Faiz ve kur sarmalından birilerinin nemalandığı dönem bitmiştir 14:14 AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir: Faiz ve kur sarmalından birilerinin nemalandığı dönem bitmiştir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 13:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 11:53 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü 11:36 Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü
İşe gidiyorum diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki iki kız her yerde aranıyor 10:50 İşe gidiyorum diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki iki kız her yerde aranıyor Son Dakika! 10:22 Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı

Son Dakika Haberleri
14:24 İşte derbiden sonraki şampiyonluk oranları
14:14 AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir: Faiz ve kur sarmalından birilerinin nemalandığı dönem bitmiştir
14:10 Bir zamanlar arabesk dünyasının ünlü ismiydi! Ercan Turgut hayatını kaybetti
14:01 Dolandırıcıların son hedefi kripto para! HE Coin'de büyük vurgun iddiası
13:44 Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş yaşamını yitirdi
13:42 Farlı bir stil! Turkuaz saçlı James Rodriguez!
13:38 Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Amsterdam tatilinde
13:35 Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanıyor! ABD'li askerlerden Donbass'a askeri çıkarma
13:25 Son Dakika: Galatasaray Nef Stadyumu'nda vinç devrildi: 3 yaralı
13:11 AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'dan çok tartışılacak yorum
Tarkan'dan av ihalesine tepki: Hayvanlarımızı rahat bırakın! Tarkan'dan av ihalesine tepki: Hayvanlarımızı rahat bırakın!         
14:29
İşte derbiden sonraki şampiyonluk oranları İşte derbiden sonraki şampiyonluk oranları         
14:24
Tartıştığı kadını sokak ortasında pervasızca bıçakladı Tartıştığı kadını sokak ortasında pervasızca bıçakladı         
14:15
Seren Serengil'den "Bu gidişle eskortluk yapacağım" diyen Aygün Aydın'a olay cevap: Kılıfını hazırladın Seren Serengil'den "Bu gidişle eskortluk yapacağım" diyen Aygün Aydın'a olay cevap: Kılıfını hazırladın         
13:26
İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak         
11:57
Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor         
11:43
Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır         
11:23
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı         
10:40
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık Babacan, gece yarısı kameraların karşısına geçti! Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" sözlerine sert tepki: Yeter artık         
07:36
Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 193 kişi vefat etti, 24 bin 856 yeni vaka tespit edildi         
21:13
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 14:33:34. #1.13#
SON DAKİKA: Çocuğa yönelik istismar suçları hakkında rehber öğretmenlere özel eğitim - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement