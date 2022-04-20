Çocuklar 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayacak - Son Dakika
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Çocuklar 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayacak

20.04.2022 11:34
Çocuklar 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Bi Dünya Eğlence" programı düzenleyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Bi Dünya Eğlence" programı düzenleyecek.

Pandemi dolayısıyla iki yıldır gerçekleştirilemeyen etkinlik, 23-24 Nisan tarihlerinde İzmit ve Gebze'de yapılacak. Çocuklar iki gün boyunca sahne gösterileri ve eğlenceli atölyelerde bayram coşkusu yaşayacak. Etkinliklere İzmit'te Kocaeli Kongre Merkezi, Gebze'de ise Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi ev sahipliği yapacak. Kocaeli Kongre Merkezi'nde konser ve sahne etkinliklerinin yanı sıra eğlenceli atölyeler yer alacak. Alan, etkinlikler için saat 10.00-18.00 arası ziyarete açık olacak. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde ise müzikaller ve sirk 23 Nisan coşkusuna neşe katacak.

Eğlence atölyeleri kurulacak

Kocaeli Kongre Merkezi'nde 23 Nisan günü gerçekleştirecek ilk etkinlik Onur Erol Konseri olacak. Sevilen sanatçı saat 13.30'de Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonu'nda konser verecek ve en güzel şarkılarını seslendirecek. Saatler 15.30'u gösterdiğinde, Kaptan Penguen Çocuk Müzikali başlayacak. Akçakoca Salondaki günün son etkinliği ise 17.30'daki Burak & Kıvanç illüzyon gösterisi olacak. Bayram neşesi 24 Nisan Pazar günü devam edecek. Çocuklar, 13.45'te başlayacak Arda ile Ceren Çocuk Müzikalini izleyecek. Bossphorus Sirki 15.30'da başlayacak. Günün son etkinliği Anadolu Ateşi Kıvılcım Dans Ekibi'nin gösterisi olacak. KKM Akçakoca Salon'daki konser ve eğlencelerin yanı sıra Kültür Merkezi'nin fuayesi de iki gün boyunca çocukların eğlencelerine tahsis edilecek. Söz konusu alanda Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturacağı eğlence atölyeleri kurulacak. Çocuklar bu atölyelerde hem eğlenecek hem de birbirinden eğitici aktivitelere katılacak.

Gebze'deki etkinlikler saat 12.00'de başlayacak

Gebze'deki etkinliklerin merkezi Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi de 2 gün boyunca renkli görüntülere sahne olacak. Buradaki etkinlikler 23 Nisan Cumartesi günü saat 12.00'de başlayacak. Minikler ilk olarak Kraliçe Maya Müzikalini seyredecek. Müzikalin ardından saat 16.00'da Bossphorus Sirki başlayacak. Aynı sirk saat 17.30'da gösterisini tekrarlayacak. 24 Nisan Pazar günü ise 12.00-14.00 arasında Susam Sokağı Çocuk Müzikali miniklerle birlikte olacak. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuklar 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayacak - Son Dakika


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