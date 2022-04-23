Çocuklar 23 Nisan'da Güven Çocuk Karnavalı'nda buluştu - Son Dakika
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Çocuklar 23 Nisan'da Güven Çocuk Karnavalı'nda buluştu

23.04.2022 18:14
Çocuklar 23 Nisan'da Güven Çocuk Karnavalı'nda buluştu

Ankara'da çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ında düzenlenen "Güven Çocuk Karnavalı'nda" buluştu.

Ankara'da çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ında düzenlenen "Güven Çocuk Karnavalı'nda" buluştu.

Güven Hastanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde "Güven Çocuk Karnavalı" düzenledi. Çocukların ve ailelerin yoğun katılım gösterdiği karnaval Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü'nde gerçekleşti. Simülasyon oyunlarından satranç turnuvalarına, eğlence parkurlarından halat çekme yarışına kadar pek çok etkinliğin düzenlendiği karnavalda çocuklar bayram mutluluğu yaşarken aileler de çocukluklarına döndü. Karnavalın açılış konuşmasını gerçekleştiren Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü Direktörü Doç. Dr. Rukiye Numanoğlu, 23 Nisan'ın önemine dikkati çekerek, "102 yıl önce bugün çocuklara armağan edilen 23 Nisan'ı burada büyük bir coşku ve heyecanla kutlamak için hazır bulunuyoruz. Bugün geldiğimiz bu noktada artık doyasıya bayramı kutlama vakti. Biz Güven Sağlık Grubu olarak 40 yılı aşkın bir süredir 23 Nisan'ı artan bir coşkuyla ve heyecanla kutluyoruz ve bugün bize burada eşlik ettiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından etkinliğin önemine değinen Doç. Dr. Rukiye Numanoğlu "Bugün burada çocuklarımız için açık alanda sosyalleşebilecekleri, oyun oynayabilecekleri, eğlenebilecekleri birçok oyun hazırladık. Simülasyon oyun alanları, oyun parkurları ve satranç turnuvalarımız var. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 102'nci yılında tam bir çocuk karnavalı olsun istedik. Tabi ki 2 yıldır pandemi nedeniyle evlerimizden kutladığımız; evet yine sokaklara taşan bir coşkumuz vardı ama çocukların sosyalleşmesi Güven Sağlık Grubu için oldukça önemli. Çünkü sağlık sadece fiziki sağlık değil; bunun yanında bedenen, ruhen ve sosyal yönden bireylik hali oluşturmak istiyoruz. Bu nedenle de bugün çocuklarımız için güzel, coşkulu sosyalleşebilecekleri eğlenebilecekleri çocuk karnavalımızı hazırladık. Bugün buraya yaklaşık 250 çocuğumuz katıldı. Gördüğünüz gibi açık havada birçok oyun ve etkinlikle coşkulu bir şekilde haklı bayramlarını keyifle kutluyorlar" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan minikler ise etkinlikte çok eğlendiklerini belirterek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı. - ANKARA

Çocuklar 23 Nisan'da Güven Çocuk Karnavalı'nda buluştu
Çocuklar 23 Nisan'da Güven Çocuk Karnavalı'nda buluştu
Çocuklar 23 Nisan'da Güven Çocuk Karnavalı'nda buluştu
Çocuklar 23 Nisan'da Güven Çocuk Karnavalı'nda buluştu
Çocuklar 23 Nisan'da Güven Çocuk Karnavalı'nda buluştu
Çocuklar 23 Nisan'da Güven Çocuk Karnavalı'nda buluştu
Çocuklar 23 Nisan'da Güven Çocuk Karnavalı'nda buluştu
Çocuklar 23 Nisan'da Güven Çocuk Karnavalı'nda buluştu
Çocuklar 23 Nisan'da Güven Çocuk Karnavalı'nda buluştu
Çocuklar 23 Nisan'da Güven Çocuk Karnavalı'nda buluştu

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Bayram, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuklar 23 Nisan'da Güven Çocuk Karnavalı'nda buluştu - Son Dakika


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