Çocuklar kaçtı, köpekler kovaladı - Son Dakika
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Çocuklar kaçtı, köpekler kovaladı

24.04.2022 12:53
Çocuklar kaçtı, köpekler kovaladı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çorak köyünde gece saatlerinde 3 köpeğin, 3 çocuğu önüne katıp kovalaması ilginç görüntülere sahne oldu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çorak köyünde gece saatlerinde 3 köpeğin, 3 çocuğu önüne katıp kovalaması ilginç görüntülere sahne oldu. Kovalama anı bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İlçeye bağlı Çorak köyünde gece saatlerindeki sokakta olan üç köpek ve üç çocuğun koşar adımlarla ilerleyerek kameralara yansıması renkli görüntü oluşturdu. Köpeklerden korkan 3 çocuk birden koşmaya başladı. Arkalarında olan 3 köpek önüne kattığı çocukları, sokakta adeta koşu yarışına döndü. İsmi henüz öğrenilemeyen 3 çocuk dakikalarca köpekler kurtulmak için koşar adımlarla ilerledi. Olay anı bir evin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - ZONGULDAK

Çocuklar kaçtı, köpekler kovaladı
Çocuklar kaçtı, köpekler kovaladı
Çocuklar kaçtı, köpekler kovaladı

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Zonguldak, Köpek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocuklar kaçtı, köpekler kovaladı - Son Dakika


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