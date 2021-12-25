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Çocukların 2022 yılından beklentileri - Son Dakika

Çocukların 2022 yılından beklentileri

25.12.2021 16:32
Çocukların 2022 yılından beklentileri

Bilecik'te çocuklar 2022 yılı öncesi hem yılbaşı ağcı süslediler, hem de kendileri için oluşturulan alana stickerlara yeni yıldan beklentileri yazdılar.

Bilecik'te çocuklar 2022 yılı öncesi hem yılbaşı ağcı süslediler, hem de kendileri için oluşturulan alana stickerlara yeni yıldan beklentileri yazdılar.

Bilecik Belediyesi tarafından 'Haydi Çocuklar Yaşayan Şehir Müzesine, Yeni Yıl Ruhunu Hep Birlikte Hissetmeye' sloganıyla bir etkinlik düzenlendi. Çocuklar müze içinde oluşturulan 2 metre boyundaki yılbaşı ağacı süslediler. Çocuklar keyifli anlar yaşarken, birde kendileri için oluşturulan alana stickerlara 2022 yıldan beklentileri yazdılar.

"Bilecik Belediyesi olarak, çocukların yazdığı dilekleri yıl boyunca gerçekleştirmeye çalışacağız"

Etlinlik hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver,"Yeni yıl dolayısıyla çocukları, Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesinde ağırladık. 2020 ve 2021 gerçekten hem ülkemizde hem de dünyada çok sıkıntılı geçti. Çocuklar da bu pandemiden en çok etkilenen kesim oldu. Hazırladığımız takvim doğrultusunda yıl boyunca çocukları, pandemi ile mücadelede belirlenen kurallar çerçevesinde ağırlamaya çalıştık. Amacımız onların sürekli evlerinde olmasından dolayı içinde bulunduğu zor durumda yardımcı olmaktı. Birçok etkinlik yaptık. Bugün de yılbaşına bir hafta kala çocuklarımızı müzede ağırlayarak, dileklerini yazarak, panoya ve yıl başı ağacına asmalarını sağladık. Bilecik Belediyesi olarak, çocukların yazdığı dilekleri yıl boyunca gerçekleştirmeye çalışacağız. Etkinlikte çocuklarla şarkılar söyledik, fotoğraflar çektirdik ve çocuklara şeker dağıttık" dedi.

Çocuklar ise yeni yıldan beklentilerini dile getirirken, güzel vakit geçirdikleri söylediler. Küçükler noel babadan oyuncak isterken, büyüklerin tek hayali cep telefonu. - BİLECİK

Çocukların 2022 yılından beklentileri
Çocukların 2022 yılından beklentileri
Çocukların 2022 yılından beklentileri
Çocukların 2022 yılından beklentileri

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Yeni Yıl, Bilecik, Turizm, Müze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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