Çocuklarının söylediği marşlar Ukraynalı anneleri ağlattı - Son Dakika

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken iki Ukraynalı milletvekili Konyaaltı Belediyesi bünyesinde eğitim gören savaş mağduru 350 Ukraynalı çocuğu kurs merkezinde ziyaret etti. Ülkelerine dönmek istediklerini belirten çocukların kurduğu koro, şarkı ve marşlar söyleyerek duygulu anlar yaşanmasına neden olurken, bazı kadınlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Ukrayna'dan savaş nedeniyle kaçan çok sayıda kişi, Antalya'da savaştan uzak bir hayat sürmeye çalışıyor. Antalya'ya gelen 50 Ukraynalı gönüllü kadın öğretmen, sosyal medya üzerinden bir araya gelerek savaştan kaçan çocuklara kurs vermek için kolları sıvadı. Kurs merkezi arayışına giren öğretmenlere Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, iki farklı merkezin kapılarını açtı. Hafta sonları için 350 çocuk, Ukraynalı öğretmenlerden ders alarak yaşamlarına devam ediyor.

"Ülkemize dönmek istiyoruz"

Çocukların yaşadıkları yerleri ve durumlarını görmek için Antalya'ya gelen Ukrayna'dan gelen iki milletvekili de Konyaaltı Belediyesi'nin merkezini ziyaret etti. Milletvekilleri Roman Grischuk ve Sergiy Koleboshin, Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov ile çocuklar ile sohbet etti. Çocuklar ile tek tek ilgilenen vekiller, yakın zamanda ülkelerindeki durumun düzeleceğine inandıklarını söyledi. Çocuklar ise milletvekillerine ülkelerine dönmeyi çok istediklerini söyledi.

Gözyaşlarını tutamadılar

Ziyaretin sonunda çocukların kurduğu koro, şarkı ve marşlar söyledi. Çocukların şarkıları duygulu anlar yaşanmasına neden olurken, bazı kadınlar gözyaşlarına hakim olamadı. Çocuklar ziyaretin anısına milletvekillerine kendi yaptıkları Atatürk portresini hediye etti.

Antalya'da uluslararası okul hedefi

Ukrayna Türkiye Parlamenterler Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Roman Grischuk, savaş nedeniyle en fazla Ukraynalı vatandaşları kabul eden ülkeleri ziyaret ettiklerini söyledi. Yaşam şartlarını yerinde görmek istediklerini belirten Grischuk, Türkiye'nin yakın komşu olmamasına rağmen çok sayıda Ukraynalı'ya ev sahipliği yaptığını söyledi. Grischuk, "Antalya, Türkiye'de en fazla Ukraynalı'nın yaşadığı şehir konumunda. Savaş nedeniyle bu sayıda daha arttı. Daha önce Antalya'da uluslararası bir okul açmayı hedefliyorduk. Konyaaltı'ndaki bu uygulamada bu amacımız konusunda pilot bir çalışma olmuş. Ukrayna'daki şartlar nedeniyle bu konu daha önemli bir pozisyon haline geldi" dedi.

Destekleri için Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e teşekkür eden Grischuk, kendilerine hediye edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün portresini meclis başkanlarına hediye edeceklerini aktardı.

Ukraynalı çocuklardan Roksolyana Lutsyshyn ise ülkesini çok özlediğini söyledi. Lutsyshyn, "Evcil hayvanlarımı orada bıraktım, onları ve evimizi çok özledim" dedi.

Ivan Garasim ise "Ukrayna'ya dönmek istiyorum, çünkü orası benim ülkem. Buradaki şartlar da çok iyi ama ben ülkeme gitmek istiyorum" diye konuştu - ANTALYA