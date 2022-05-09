Çocukluk hayali olan yarış atını aldı ona şiirler yazıp okuyor - Son Dakika
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Çocukluk hayali olan yarış atını aldı ona şiirler yazıp okuyor

09.05.2022 10:45
Çocukluk hayali olan yarış atını aldı ona şiirler yazıp okuyor

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Doğan Karadeli isimli genç, çocukluk hayali olan "Anoş" isimli artık damızlığa ayrılmış yarış atını satın aldı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Doğan Karadeli isimli genç, çocukluk hayali olan "Anoş" isimli artık damızlığa ayrılmış yarış atını satın aldı. Karadeli, samanlıktan bozma ahırda gözü gibi baktığı atına şiirler yazıp okuyor.

Mehmetli Beldesinde yaşayan Doğan Karadeli'nin hep hayalinde bir yarış atı vardı. Çocukluktan bu yana bu hayalle yatıp kalkan Karadeli, sonunda "Anoş" isimli damızlığa ayrılmış olan yarış atını satın aldı. 14 yaşında olan ve Türkiye Jokey Kulübü kayıtlı atı olan Anoş bugüne kadar bir çok koşuda şampiyon olup başarılar elde etmiş olsa da yaşı gereği artık koşmuyor. Anoş'a vefa gösterip onu satın alan Doğan Karadeli, atına köyde samanlıktan bozma bir ahırda gözü gibi bakıyor. Anoş'u kendi eliyle besleyen Karadeli şiirler yazıp atına okuyor.

Tek hayali bir atının olması olduğunu söyleyen Doğan Karadeli, "Atım safkan Arap orijinli Türk yarış atıdır. Babası, Türkiye'de tayları en fazla yarış kazanan yarış atı olan Haberbatur'dur. Annesi Odinhan'ın kızı Kibella'dır. Anoş şu anda damızlık durumda. Çocukluktan bu yana dededen kaynaklı atlara merakım var. Dedemin at arabası vardı ve benimde zamanım at arabasının üzerinde çok geçti. Şu anda da Anoş'umu satın aldım, Anoş üst düzey bir attır kaliteli bir safkandır. Ben aynı zamanda Aşık Feymaninin çırağıyım ve şiirler yazıyorum. Atıma da şiirler yazdım ona okuyorum" dedi. - OSMANİYE

Çocukluk hayali olan yarış atını aldı ona şiirler yazıp okuyor
Çocukluk hayali olan yarış atını aldı ona şiirler yazıp okuyor
Çocukluk hayali olan yarış atını aldı ona şiirler yazıp okuyor

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Türkiye Jokey Kulübü, Osmaniye, Çocukluk, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocukluk hayali olan yarış atını aldı ona şiirler yazıp okuyor - Son Dakika


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