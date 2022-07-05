Coğrafi işaretli çiçek bamyası düğünlerde 'gram altın' niyetine takılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Coğrafi işaretli çiçek bamyası düğünlerde 'gram altın' niyetine takılıyor

05.07.2022 09:09

Coğrafi işaretli çiçek bamyası düğünlerde 'gram altın' niyetine takılıyorAMASYA Amasya'nın Taşova ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli Taşova çiçek bamyası artık düğünlerde tescilli takı olarak kullanılıyor.

Coğrafi işaretli çiçek bamyası düğünlerde 'gram altın' niyetine takılıyor

AMASYA Amasya'nın Taşova ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli Taşova çiçek bamyası artık düğünlerde tescilli takı olarak kullanılıyor.

Taşova'da yetiştirilen coğrafi işaret tescilli lezzetli Taşova çiçek bamyasının bir kilosu gram altınla yarışıyor. Bugünlerde kurusunun kilosu 800 ile 850 liradan alıcı bulan bamya çiçeği, sarı rengi ve parasal değerini hiç yitirmediği için geçen yıllarda 'çeyrek altın' günümüzde ise güncel kurdan dolayı 'gram altın' olarak adlandırılıyor.

Taşova'da bir kır düğün salonunda dünya evine giren Işıl ve Mehmet Şahin çiftinin düğünlerinde gelinin amcası Birol Torun, çifte takı takmak yerine, "gram altın" değerinde bamya taktı.

Amca Birol Torun, "Bizim Taşova Bamyası, Taşova'nın gram altını olduğu için yeğenim Işıl'a, gram altın niyetine bamya taktım. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Bamya alıcısı Ömer Hancı, "Yaklaşık 20 yıldır bamya alım-satımını yapıyorum. Gördüğünüz gibi Amasya Taşova bamya pazarındayız. Köylü elde ettiği ürünü Taşova pazarına getirip, burada ihtiyacı doğrultusunda pazarlar, bizde burada alımını yaparız. Bamyayı kısaca şöyle tarif edebilirim. El emeği, göz nuru, alın teri diyebiliriz. Bir gram altınla eş değerdir bamyanın bir kilosu. Bamya çok değerli bir üründür" diye konuştu. 'Taşova Çiçek Bamyası' olarak coğrafi işareti alınıp, kaydı yapılan ve çok değerli bir ürün olduğunu vurgulayan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Bizim için hem maddi anlamda hem de bir kalite olması hasebiyle çok değerlidir. Kilosu 800 ile 850 lira civarında bir rakamdır" dedi.

Taşova Çiçek Bamyasına geçmiş yıllarda 'çeyrek altın' dendiğini ve günümüzde güncel kurdan dolayı 'gram altın' dendiğini dile getiren Başkan Öztürk, "Düğünlerde hediye takmak bizim için önemli. Geleneksel bir tutumdur. Gram altın yerine bir kilo bamya götürmek bu hediyeleşme anlamında uygulanan bir yöntemdir" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Başkan Sarı'nın anne acısı Başkan Sarı'nın anne acısı Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın annesi vefat etti Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın annesi vefat etti
Kaynak: İHA

Amasya, Taşova, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Coğrafi işaretli çiçek bamyası düğünlerde 'gram altın' niyetine takılıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:03 70 yılın en kurak dönemini yaşayan İtalya'da OHAL kararı
01:01 Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında yaşanan silahlı saldırı sonrası güvenlik güçleri teyakkuza geçti
00:58 Üç kız kardeşin bulunduğu traktör devrildi: 15 yaşındaki kız ile 11 yaşındaki kız yaşamını yitirdi
00:56 Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ümraniyespor yaptığı paylaşımda, Rambo Okan'a yer verdi
00:41 PKK destekçisi milletvekili, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında suç duyurusunda bulundu
00:22 Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'da
23:47 Doğukan Sinik, Acun Ilıcalı'nın radarına girdi! Hull City prensipte anlaşmaya vardı
23:41 Bedelli askerlik ücreti 80 bin lira olarak belirlendi
23:01 Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı: Koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için
22:51 Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in şike yaptığını iddia etmişti! Teknik direktör, Toroğlu'nu mahkemeye verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 09:16:23. #1.11#
SON DAKİKA: Coğrafi işaretli çiçek bamyası düğünlerde 'gram altın' niyetine takılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement