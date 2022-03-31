Çölyak hastalarına glütensiz mutfak eğitimi devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çölyak hastalarına glütensiz mutfak eğitimi devam ediyor

31.03.2022 15:18
Çölyak hastalarına glütensiz mutfak eğitimi devam ediyor

Melikgazi Belediyesi tarafından çölyak alerjisi bulunan hastalara ve yakınlarına özel düzenlenen glütensiz mutfak kursu büyük ilgi görüyor.

Melikgazi Belediyesi tarafından çölyak alerjisi bulunan hastalara ve yakınlarına özel düzenlenen glütensiz mutfak kursu büyük ilgi görüyor.

Kurs tamamlandıktan sonra katılımcılara katılım belgesi verileceğini de söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Glütensiz Mutfak Kursumuzu Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisleri'nde veriyoruz. Bu sayede birbirinden farklı lezzetleri artık çölyak hastalarımız da öğrenip yaptıkları ile tadabiliyor. Çölyak bir glüten alerjisidir. Glüten alerjisi olan kişiler; buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi ürünlerin hiç birini tüketemezler. Marketlerde ve piyasada glütensiz ürünler bulamayan ve hayatları oldukça zorlaşan çölyak hastaları, bu derslere katılarak glütensiz malzemelerle ekmekten pastaya, böreğe, sevdikleri yiyecekleri kendileri hazırlamayı öğreniyor. Deneme yanılma yoluyla yeni tariflerde keşfediyorlar. Kayseri'nin de yemeklerini yapabilmeleri için eğitim veriyoruz. Yaklaşık 4 yıldır devam eden kursumuzdan yüzde 90'ın üzerinde başarı sağlandı. Glütensiz beslenmek isteyen herkesi kursumuza bekleriz" dedi. - KAYSERİ

Çölyak hastalarına glütensiz mutfak eğitimi devam ediyor
Çölyak hastalarına glütensiz mutfak eğitimi devam ediyor

YORUMLAR
500
Melikgazi'den Şirintepe Mahallesi'ne yeni cami eğitim merkezi müjdesi Melikgazi'den Şirintepe Mahallesi'ne yeni cami eğitim merkezi müjdesi Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Necip Fazıl Kısakürek, Melikgazi Belediyesi, Mustafa Palancıoğlu, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çölyak hastalarına glütensiz mutfak eğitimi devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
15:19 Kılıçdaroğlu Manisa'daydı: İyi ki Millet İttifakı kuruldu, diyeceksiniz!
15:14 NATO'dan, Rusya ile ilgili kritik açıklama: Geri çekilmiyor, yeniden konumlanıyor
15:14 Erdoğan'dan sonra, Bakan Bilgin de asgari ücrete ilişkin konuştu: Asgari ücret zammı gündemimizde yok
15:07 CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal paylaştı: Şanlıurfa'da 17 koyun gözaltında
15:06 Erman Toroğlu, TFF'nin yeni başkanını açıkladı!
14:48 Ünal Aysal: Arka plandan desteklemem daha uygun
14:35 Erdoğan asgari ücrete temmuz zammına kapıları kapattı: Yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam!
14:27 Karamollaoğlu'nun Erbakan hakkında söylediklerine Erdoğan tepki gösterdi: Böyle bir saçmalık olur mu?
14:27 Güney Osetya Cumhuriyeti'nde Rusya'ya katılmak için referandum hazırlığı! Gürcistan: Kabul edilemez
14:26 Yılmaz Vural teknik direktörlük koltuğunu Tuncay Şanlı'ya kaptırdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 15:28:47. #1.12#
SON DAKİKA: Çölyak hastalarına glütensiz mutfak eğitimi devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement