Çöp konteynerini yol ortasına çekip içki masası yaptı, sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Çöp konteynerini yol ortasına çekip içki masası yaptı, sürücülere zor anlar yaşattı

17.06.2022 10:54
Çöp konteynerini yol ortasına çekip içki masası yaptı, sürücülere zor anlar yaşattı

Antalya'da alkollü bir şahıs, yol ortasına çektiği çöp konteynerini içki masası gibi kullandı.

Antalya'da alkollü bir şahıs, yol ortasına çektiği çöp konteynerini içki masası gibi kullandı. Akan trafiğe aldırış etmeden yol ortasında durmaya devam eden şahıs, sürücülere zor anlar yaşattı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü, Muratpaşa ilçesi Opera Kavşağı'nda çekildi. İsmi öğrenilemeyen alkollü bir şahıs, çöp konteynerini yolun ortasına sürükleyerek getirdi. Şişeleri de konteyner üzerine koyan şahıs, akan trafiğe aldırış etmeden sigara içip alkol aldı. Büyük şaşkınlık yaşayan sürücüler, zaman zaman da zor anlar yaşadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, alkollü şahsın hareketleri sosyal medya izleyicilerinin tepkisini çekti. - ANTALYA

Çöp konteynerini yol ortasına çekip içki masası yaptı, sürücülere zor anlar yaşattı
Çöp konteynerini yol ortasına çekip içki masası yaptı, sürücülere zor anlar yaşattı
Çöp konteynerini yol ortasına çekip içki masası yaptı, sürücülere zor anlar yaşattı
Çöp konteynerini yol ortasına çekip içki masası yaptı, sürücülere zor anlar yaşattı
Çöp konteynerini yol ortasına çekip içki masası yaptı, sürücülere zor anlar yaşattı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çöp konteynerini yol ortasına çekip içki masası yaptı, sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çöp konteynerini yol ortasına çekip içki masası yaptı, sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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