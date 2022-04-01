Çorum'da yol kenarına dökülen tonlarca soğan havadan görüntülendi - Son Dakika
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Çorum'da yol kenarına dökülen tonlarca soğan havadan görüntülendi

01.04.2022 16:28
Çorum'da yol kenarına dökülen tonlarca soğan havadan görüntülendi

Çorum'un Alaca ilçesinde tonlarca soğan yol kenarına döküldü.

Çorum'un Alaca ilçesinde tonlarca soğan yol kenarına döküldü. Belediye ekipleri tarafından kaldırılan soğanlar havadan görüntülendi.

Alaca- Yozgat karayolu kenarına dökülmüş tonlarca soğan olduğunu gören vatandaşlar, belediye ekiplerine haber verdi. Alanda inceleme yapan Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri soğanları döken kişi veya kişileri, tespit etmek için inceleme başlattı.

Yol kenarına dökülen tonlarca soğan bugün Alaca Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından toplanarak imha edildi. Soğanların döküldüğü alan dronla havadan görüntülendi. - ÇORUM

Çorum'da yol kenarına dökülen tonlarca soğan havadan görüntülendi
Çorum'da yol kenarına dökülen tonlarca soğan havadan görüntülendi
Çorum'da yol kenarına dökülen tonlarca soğan havadan görüntülendi
Çorum'da yol kenarına dökülen tonlarca soğan havadan görüntülendi
Çorum'da yol kenarına dökülen tonlarca soğan havadan görüntülendi

YORUMLAR
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Zabıta, Yozgat, Alaca, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çorum'da yol kenarına dökülen tonlarca soğan havadan görüntülendi - Son Dakika


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