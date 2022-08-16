Fırtına ağaçları kökünden söktü - Son Dakika
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Fırtına ağaçları kökünden söktü

16.08.2022 13:16

Fırtına ağaçları kökünden söktü Çorum'un Kargı ilçesinde etkili olan fırtına ilçenin bazı noktalarında ağaçları kökünden söktü.

Fırtına ağaçları kökünden söktü

ÇORUM - Çorum'un Kargı ilçesinde etkili olan fırtına ilçenin bazı noktalarında ağaçları kökünden söktü.

Çorum'un Kargı ilçesine akşam saatlerinde etkili olan fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtınanın şiddetiyle ağaçlar ise köklerinden söküldü. Bazı bölgelerde ise ağaçların dalları fırtınaya dayanamayarak kırıldı.

İlçe merkezinde bulunan, yaklaşık 150 metre uzunluğundaki kavak ağacı da fırtınanın şiddetiyle kökünden sökülerek devrildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Fırtına ağaçları kökünden söktü - Son Dakika

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