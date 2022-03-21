Çukurca'da Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Çukurca'da Nevruz Bayramı kutlandı

21.03.2022 22:18
Çukurca'da Nevruz Bayramı kutlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde baharın müjdeleyicisi Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde baharın müjdeleyicisi Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı.

Çukurca Belediyesi tarafından organize edilen ve Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı kapalı spor salonunda düzenlenen etkinlikte yumurta ve çuval yarışları düzenlendi. Halaylarla devam edilen etkinliğe İlçe Kaymakamı Hasan Kurt, Belediye Başkanı Ensar Dündar, Emniyet Müdürü Yusuf Cankurtaran ve protokol üyeleri ile ilçe sakinleri katıldı. - HAKKARİ

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Nevruz Bayramı, Cumhuriyet, Hakkari, Çukurca, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çukurca'da Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika


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