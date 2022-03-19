Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1915 Çanakkale Köprüsü" paylaşımı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1915 Çanakkale Köprüsü" paylaşımı

19.03.2022 00:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1915 Çanakkale Köprüsü" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1915 Çanakkale Köprüsü'ne" ilişkin video mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " 1915 Çanakkale Köprüsü'ne" ilişkin video mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından bugün açılacak olan ve dünyanın en uzun orta açıklı asma köprüsü unvanına sahip "1915 Çanakkale Köprüsü'ne" ilişkin video mesaj paylaştı. Erdoğan paylaşımında, "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '1915 Çanakkale Köprüsü' paylaşımı - Son Dakika


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