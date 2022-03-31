Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği genç kadın, azmi ile örnek oluyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği genç kadın, azmi ile örnek oluyor

31.03.2022 10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği genç kadın, azmi ile örnek oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tokat'ta çiftçiler buluşmasında espri ile ortaklık teklif ettiği genç çiftçi Sevilay Kılıçarslan, köy hayatı ile genç çiftçilere örnek oluyor. Ayrıca Erdoğan'ın ortaklık teklifinden onur duyduğunu belirten Kılıçarslan, "Çilek üretimi başladığında Tokat'tan Cumhurbaşkanımıza çilek göndereceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mart'ta Yeni Tokat Havalimanın açılış töreni sonrasında belediye sosyal tesislerinde çiftçilerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite mezunu Sevilay Kılıçarslan'ın (25) çilek yetiştiriciliği yaptığını öğrenerek, "Beni ortaklığa kabul eder misin?" şeklindeki esprisi tebessümle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği genç kadın, azmi ile örnek oluyor

GENÇ ÇİFTÇİLERE ÖRNEK OLUYOR

Üniversite mezunu genç çiftçinin köy hayatı dikkatleri çekti. Tokat merkeze bağlı Eze Köyünde Sebahattin ile Safiye Kılıçarslan çiftinin 4 çocuğundan tek kız çocuğu olan Sevilay Kılıçarslan, Amasya Üniversitesi Veteriner Teknikerliği Bölümünden mezun oldu. Tokat Valiliği tarafından başlatılan "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesinden faydalanan Kılıçrslan, babası ile küçükbaş hayvan besiciliği yapmaya başladı. Aynı zamanda evlerinin bahçesinde çilek üretimi yapan Kılıçarslan, genç çiftçilere örnek oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği genç kadın, azmi ile örnek oluyor

"ORTAKLIK TEKLİFİNDEN ONUR DUYDUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu değerlendiren Kılıçaarslan, "Cumhurbaşkanımıza çilek üretimi ve küçükbaş hayvancılığı yaptığımı söyledim. Çilek üretiminde esprili şekilde bana ortaklık teklif etti. Ve ben bundan çok onur duydum. Çilek üretimi başladığında Tokat'tan Cumhurbaşkanımıza çilek göndereceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği genç kadın, azmi ile örnek oluyor

VETERİNER HEKİM OLMAK İSTİYOR

Veteriner teknikerliği bölümü mezunu olduğunu ifade eden Kılıçarslan, "Şu anda küçükbaş hayvancılığı yapıyorum. Babamla birlikte bu işi yapıyoruz. Çilek üretimini tek başıma yapıyorum. İnşallah ileride mesleğimi icra etmek istiyorum. Veteriner hekim olmayı düşünüyorum. Benim gibi köyde yaşayan genç çiftçi olan herkese projelerden yararlanıp köyde çiftçilikle uğraşmasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği genç kadın, azmi ile örnek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği genç kadın, azmi ile örnek oluyor
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaklık teklif ettiği genç kadın, azmi ile örnek oluyor - Son Dakika


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