Cumhurbaşkanı Erdoğan Yalovalı şehidin babasıyla telefonda görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yalovalı şehidin babasıyla telefonda görüştü

07.05.2022 18:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yalovalı şehidin babasıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen Teğmen Talha Bahadır'ın babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen Teğmen Talha Bahadır'ın babasıyla telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günüde terör saldırısında şehit düşen Teğmen Talha Bahadır'ın ailesini ziyaret etti. Taziye dileklerini ileten Bağatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak şehidin babası Hakkı Bahadır ile görüştürdü. Acılı babaya başsağlığı dileyen Erdoğan, "Rabbim şehidimizle beraber sevgili habibine sizleri de komşu eğlesin. Malum şehitler ölü değil, diridirler ama kul olarak biz bilmeyiz. Allah sabrınızı artırsın inşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun" diye konuştu.

Baba Bahadır ise Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun Cumhurbaşkanım. Sizi çok seviyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin. Sürekli dualarımızdasın" dedi. - YALOVA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yalovalı şehidin babasıyla telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yalovalı şehidin babasıyla telefonda görüştü

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tokat'ta manda yoğurtlu şifa karışımı tavsiyesi verdik, Çatalca'da manda kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tokat'ta manda yoğurtlu şifa karışımı tavsiyesi verdik, Çatalca'da manda kalmadı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Zeytin Dalı, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan Yalovalı şehidin babasıyla telefonda görüştü - Son Dakika


Son Dakika
18:27 Bir ay içinde evi ve iş yeri defalarca yanmıştı! Nedeni belirlenemeyen olayların arkasından karşılıksız aşk çıktı
18:25 Fenerbahçe taraftarından, Trabzonspor'a pankartlı gönderme: Herkes haddini bilecek
18:24 Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kasoulides iddia etti: ABD silah ambargosunun kaldıracak
18:22 Haliç Tersanesinin çatısında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı!
18:22 Süper Lig'de Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük rakiplerini mağlup etti!
17:28 Yatak odasına girdiğinde karısını başka bir erkekle yakalayan adam kalp krizinden öldü
17:27 Trabzonspor'dan TFF'ye şaşırtan başvuru! Altay maçı Şanlıurfa'da oynansın istiyorlar
17:12 Ali Koç "Garip şeyler oluyor" diyerek kötü haberi verdi: Sezonu kapattı
17:10 Mastürbasyon itirafıyla çok konuşulan Aynur Aydın'dan bu sefer de çıplaklık çıkışı!
16:48 TSK, saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 18:47:57. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yalovalı şehidin babasıyla telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement