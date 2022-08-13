Atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Adalet Bakanlığında görevden almalar ve atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla görevden almalar ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Turan Kuloğlu, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına İbrahim Çetin, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Meral Gökkaya atandı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç görevden alınırken yerine Enis Yavuz Yıldırım, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Ali Erdem görevden alınırken yerine Servet Gül, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin görevden alınırken yerine Tahir Hırslı, Adalet Bakanlığı İcra İşleri Daire Başkanı Alim Polat görevden alınırken yerine Yusuf Arapoğlu atandı.

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeliğine Merve Sefa Kavakcı ve Serdar Kılıç atandı. - ANKARA