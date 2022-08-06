Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçilerin görev değişikliği ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 5 büyükelçi merkeze çekilirken, 5 ülkeye yeni büyükelçi atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Munis Dirik, Filipinler Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Artemis Sümer, Kore Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Durmuş Ersin Erçin, Madagaskar Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuri Kaya Bakkalbaşı, Sudan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Nabimya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Berin Makbule Tulun, Kenya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu merkeze alınırken yerlerine, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Hüsnü Murat Ülkü, Filipinler Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Niyazi Evren Akyol, Kore Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Salih Murat Tamer, Madagaskar Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ishak Ebrar Çubukçu, Sudan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Çobanoğlu, Nabimya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdür Yardımcısı Feral Çekerek Oruçkaptan, Kenya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Genel Müdür Yardımcısı Subutay Yüksel atandı. Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Bazı atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre,

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğüne Yönetim Kurulu Başkanlığına Ufuk Yalçın, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Mustafa Bankaoğlu, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Fatih Mehmet Bal atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri Bülent Dilmaç ve Mehmet Karataş görevinden alındı. - ANKARA