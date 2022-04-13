Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı e-Devlet Kapısı'ndan 'e-Devlet Kapısı Veri Sızıntısı İddiaları' hakkında açıklama - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı e-Devlet Kapısı'ndan 'e-Devlet Kapısı Veri Sızıntısı İddiaları' hakkında açıklama

13.04.2022 02:42
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı e-Devlet Kapısı'ndan 'e-Devlet Kapısı Veri Sızıntısı İddiaları' hakkında açıklama

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı e-Devlet Kapısı, 'e-Devlet Kapısı Veri Sızıntısı İddiaları' hakkında, "Yapılan detaylı kontrollerde e-Devlet Kapısı alt yapısında herhangi bir veri sızıntısında rastlanmamıştır" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı e-Devlet Kapısı, 'e-Devlet Kapısı Veri Sızıntısı İddiaları' hakkında, "Yapılan detaylı kontrollerde e-Devlet Kapısı alt yapısında herhangi bir veri sızıntısında rastlanmamıştır" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı e-Devlet Kapısı, 'e-Devlet Kapısı Veri Sızıntısı İddiaları' hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan detaylı kontrollerde e-Devlet Kapısı alt yapısında herhangi bir veri sızıntısında rastlanmadığı belirtilen açıklamada, "12.04.2022 tarihinde ortaya atılan e-Devlet Kapısı veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan detaylı kontrollerde e-Devlet Kapısı alt yapısında herhangi bir veri sızıntısında rastlanmamıştır. e-Devlet kapısı vatandaşlarımıza yönelik nüfus, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı görseli, biyometri, aile, eğitim, çalışma veya sağlık verisi gibi verileri tutmamaktadır; bu verileri tutan sistemleri erişim sağlayan bir kapı niteliğindedir" denildi.

Servis edilen sahte Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı görsellerinin, kamuoyunca bilinen bilgiler kullanarak sahte kimlik kartı oluşturma uygulamaları vasıtasıyla üretildiği anlaşıldığı ifade edilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Siber güvenliğin ana öznesi bireye yönelik alınabilecek tedbirler, ulusal siber güvenliğimizin temelini oluşturmaktadır. Dijital mecraları kullanırken veri mahremiyeti ile parola ve cihaz güvenliği konularında bireyler tarafından alınacak önlemler en etkin koruma yöntemidir. Dijital altyapımızın güvenliği ve bireylere yönelik siber güvenlik farkındalığı çalışmalarını tüm kurumlarımız işbirliği içinde faaliyet yürütmektedir." - ANKARA

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Türkiye Cumhuriyeti, geri dönüşüm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı e-Devlet Kapısı'ndan 'e-Devlet Kapısı Veri Sızıntısı İddiaları' hakkında açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı e-Devlet Kapısı'ndan 'e-Devlet Kapısı Veri Sızıntısı İddiaları' hakkında açıklama - Son Dakika
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