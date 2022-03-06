İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar için siyasilerden taziye mesajları - Son Dakika

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, yaklaşık 1 yıldır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaşar için birçok siyasi isim taziye mesajı paylaştı.

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, 52 yaşında dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yaşar için bir çok siyasi isim sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaştı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş mesajında "İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi değerli kardeşim Batuhan Yaşar'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, taziye mesajında, "Türkiye'de, yakın siyasi tarihin önemli tanıklıklarını tüm gerçekliğiyle yaşayan, mesleğini çok seven, İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Gazeteci Batuhan Yaşar'a Allah'tan rahmet; ailesi, dostları ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Gazeteci ve yazar, İhlas Medya Grubu Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar kardeşimiz, tedavisinin yoğun bakımda sürdürüldüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve medya camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Yaşar'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Kalın, "Sevgili Batuhan Yaşar, Ne büyük kayıp. Ne derin acı.. Mevla ruhunu şad, mekanını cennet, makamını ali eylesin" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Türkiye Gazetesi Yazarı, İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar kardeşimizin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesi, sevenleri ve basın camiamıza başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin" açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yaşar'ın vefatı dolaysısıyla twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Nezaketi ve gayreti ile tanıdığımız Türkiye Gazetesi Yazarı, İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar kardeşimizin vefatından büyük üzüntü duyduk. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" açıklaması yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise taziye mesajında şöyle dedi:

"Yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğimiz İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve İhlas Medya Grubu'na başsağlığı diliyorum."

Batuhan Yaşar'ın cenazesi bugün ikindi namazından sonra Bağlum'da defnedilecek. - ANKARA