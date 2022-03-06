İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar için siyasilerden taziye mesajları - Son Dakika
Üye Girişi

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar için siyasilerden taziye mesajları

06.03.2022 09:48
İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar için siyasilerden taziye mesajları

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, yaklaşık 1 yıldır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, yaklaşık 1 yıldır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaşar için birçok siyasi isim taziye mesajı paylaştı.

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, 52 yaşında dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yaşar için bir çok siyasi isim sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaştı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş mesajında "İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi değerli kardeşim Batuhan Yaşar'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, taziye mesajında, "Türkiye'de, yakın siyasi tarihin önemli tanıklıklarını tüm gerçekliğiyle yaşayan, mesleğini çok seven, İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Gazeteci Batuhan Yaşar'a Allah'tan rahmet; ailesi, dostları ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Gazeteci ve yazar, İhlas Medya Grubu Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar kardeşimiz, tedavisinin yoğun bakımda sürdürüldüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve medya camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Yaşar'ın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Kalın, "Sevgili Batuhan Yaşar, Ne büyük kayıp. Ne derin acı.. Mevla ruhunu şad, mekanını cennet, makamını ali eylesin" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Türkiye Gazetesi Yazarı, İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar kardeşimizin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesi, sevenleri ve basın camiamıza başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin" açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yaşar'ın vefatı dolaysısıyla twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Nezaketi ve gayreti ile tanıdığımız Türkiye Gazetesi Yazarı, İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar kardeşimizin vefatından büyük üzüntü duyduk. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" açıklaması yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise taziye mesajında şöyle dedi:

"Yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğimiz İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve İhlas Medya Grubu'na başsağlığı diliyorum."

Batuhan Yaşar'ın cenazesi bugün ikindi namazından sonra Bağlum'da defnedilecek. - ANKARA

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar için siyasilerden taziye mesajları
İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar için siyasilerden taziye mesajları
İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar için siyasilerden taziye mesajları
İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar için siyasilerden taziye mesajları
İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar için siyasilerden taziye mesajları

YORUMLAR
500
Gazeteci Batuhan Yaşar vefat etti Gazeteci Batuhan Yaşar vefat etti Bakan Koca: ' Gazeteci ve yazar, İhlas Medya Grubu Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar kardeşimiz, tedavisinin yoğun bakımda sürdürüldüğü Ankara Şehir... Bakan Koca: ' Gazeteci ve yazar, İhlas Medya Grubu Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar kardeşimiz, tedavisinin yoğun bakımda sürdürüldüğü Ankara Şehir...

Fahrettin Altun, Batuhan Yaşar, Ankara, Medya, Yerel, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar için siyasilerden taziye mesajları - Son Dakika


Son Dakika
09:48 Ukrayna lideri Zelenski ve Elon Musk görüştü! Kozmik projelerle ziyaretleri değerlendirdiler
09:05 Mecidiyeköy'ü korkutan intihar girişimi! Köprüdeki kabloları yaktı
08:35 Kiev Bölgesi Valisi Kuleba açıkladı: Kadirov'un askerleri akıl hastalarını rehin alıp mayın döşedi
08:30 Beyoğlu'nda korkunç kaza! Bir araç tabelaya çarpıp takla attı
08:26 Washington Post'tan önemli iddia: Her olasılığa hazırlar, ABD sürgündeki bir Ukrayna hükümetine hazırlanıyor
08:22 Putin, Batılı medya kuruluşlarını püskürttü! Yalan habere 15 yıl hapis cezası getiren kararnameyi imzaladı
08:17 Savaşın 11. günü! Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor
01:01 TBMM'de Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi kabul edildi
00:15 Zelenski Ukrayna halkına seslendi: Saldırıya geçin
00:09 Deniz Undav harikalar yaratıyor! A Milli Takım'dan bir heyet görüşmek için Belçika'ya gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 10:08:18. #1.13#
SON DAKİKA: İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar için siyasilerden taziye mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement