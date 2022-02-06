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Dağ keçisi ailesi fotokapana yakalandı - Son Dakika

Dağ keçisi ailesi fotokapana yakalandı

06.02.2022 14:00
Dağ keçisi ailesi fotokapana yakalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, fotokapanlara yakalanan yaban hayatı görüntülerini paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, fotokapanlara yakalanan yaban hayatı görüntülerini paylaştı. Bir dağ keçisi ailesinin ve iki tane kurdun yakalandığı görüntüler ise izleyenlerde tebessüm ettirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce sosyal medya hesabı üzerinden fotokapanlara yakalanan yaban hayvanlarının görüntüleri paylaşıldı. Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün de etkilediği paylaşımda, "Fotokapanlarımıza yansıyan yaban hayatı görüntülerinden kısa kesitler" ifadeleri kullanıldı. Görüntülerde iki yavru bir dişi ve bir erkek olmak üzere 4 kişilik bir dağ keçisi ailesinin yer aldığı ayrıca 2 tane de kurdun olduğu gözlemlendi. Keçilerin fotokapana yaklaşarak tanımaya çalıştığı anlar ise izleyenlere tebessüm ettirdi. - ANKARA

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Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Medya, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dağ keçisi ailesi fotokapana yakalandı - Son Dakika


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