Dağa pancar toplamaya giden köylüler tipiye yakalandı - Son Dakika
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Dağa pancar toplamaya giden köylüler tipiye yakalandı

06.05.2022 19:50
Dağa pancar toplamaya giden köylüler tipiye yakalandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde dağa pancar toplamaya giden köylüler, aniden bastıran kar yağışı ve tipiye yakalandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde dağa pancar toplamaya giden köylüler, aniden bastıran kar yağışı ve tipiye yakalandı.

Hizan'ın Döküktaş köyüne bağlı Kayaş Mezrası'nda yaşayan köylüler, güzel havayı da fırsat bilerek dağa pancar toplamaya gitti. Bir süre pancar toplayan köylüler, havanın aniden bozması ile başlayan kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşayan köylüler, yanlarındaki hayvanları ile birlikte binbir güçlükle dağdan indi. - BİTLİS

Dağa pancar toplamaya giden köylüler tipiye yakalandı
Dağa pancar toplamaya giden köylüler tipiye yakalandı
Dağa pancar toplamaya giden köylüler tipiye yakalandı

YORUMLAR
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Bitlis, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dağa pancar toplamaya giden köylüler tipiye yakalandı - Son Dakika


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