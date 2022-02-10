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Dalmış Beauty'den dolgun dudaklar için kalıcı makyaj önerisi - Son Dakika

Dalmış Beauty'den dolgun dudaklar için kalıcı makyaj önerisi

10.02.2022 13:03
Dalmış Beauty'den dolgun dudaklar için kalıcı makyaj önerisi

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, dolgun dudakların her zaman yerini koruduğunu belirterek kalıcı dolgun dudak makyajının kadınlar için en ideal çözüm olduğunu söyledi.

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, dolgun dudakların her zaman yerini koruduğunu belirterek kalıcı dolgun dudak makyajının kadınlar için en ideal çözüm olduğunu söyledi.

Dolgun dudakların modasının hiç geçmediğini kaydeden Dalmış Beauty işletmecisi Mehmet Sait Dalmış, yıllar içerisinde moda olan birçok moda değişse de dolgun dudakların güzelliğe olan etkisinin hiç değişmediğini ifade etti. Dolgun dudakların yüzü daha genç ve canlı gösterdiğini dile getiren Dalmış, kalıcı dolgun dudak makyajının dudaklarını dolgun göstermek isteyen bayanlar için en ideal çözüm olduğunu vurguladı. Dudak kontürü olarak da bilinen kalıcı dudak makyajının öncelikle dudak şeklinden memnun olmayan kadınların tercihi olduğunu vurgulayan Dalmış, "İğne enjekte edilerek ince dudaklara sahip hanımların dudaklarının daha dolgun, parlak, renkli ve canlı görünmesini sağlamaktır. Kalıcı dudak makyajı ile dudaklardaki yara izleri yok edilerek pigment kayıpları giderilir. Kalıcı makyajda en önemli unsur renk seçiminin yapılmasıdır. Dalmış Beauty olarak, makyajın doğal durması için doğal renklere yakın renklerin tercih edilmesini öneriyoruz. Kalıcı makyaj sırasında dudak şeklinde değişiklik de yapılabilmektedir. Kalıcı dudak makyajı yapılmadan önce uygulama alanına anestezik krem sürülür. Böylece uygulama alanı uyuşturulduğundan dolayı acı hissedilmez. Enjekte işlemi yaklaşık 1 saat sürmekte" dedi.

Kalıcı uygulama ile 2 yıl dudak makyajı yapmaktan kurtulun

Kalıcı dudak makyajının uygulamasından sonra bir müddet düzenli olarak uzmanın verdiği bakım kreminin kullanılması gerektiğini ifade eden Dalmış, "Birkaç gün içinde dudakta kızarmalar ve şişlikler oluşacaktır. Şayet müdahale edilirse dudak makyajında renk boşlukları oluşacaktır. Kalıcı dudak makyajı, uzman kişiler tarafından kaliteli makineler ve doğal boyalarla yapılırsa 2 yıl kalıcıdır. Bunun için uzman ekibe sahip, dünya standartlarında boyalar ve makineler kullanan merkezler tercih edilmelidir. Kalıcı dudak makyajı dudaklarının daha kalın görünmesini isteyenler tarafından tercih ediliyor. Dudaklarında şekil bozukluğu olanlar, yara izleri veya pigment kaybı yaşayanlar, her gün dudak makyajına vakit harcamak istemeyenler, daha canlı ve parlak dudaklara sahip olmak isteyenler de bu uygulamaya yöneliyor. 18 yaşından küçükler, boyaya alerjisi olanlar, açık yarası bulunanlar, hamileler, kemoterapi alanlar, mantar gibi rahatsızlıkları olanlar kalıcı dudak makyajı yaptıramaz" diye konuştu. - ELAZIĞ

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Mehmet Sait, Makyaj, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dalmış Beauty'den dolgun dudaklar için kalıcı makyaj önerisi - Son Dakika


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