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Dalmış Beauty'den kalıcı makyaj önerisi - Son Dakika

Dalmış Beauty'den kalıcı makyaj önerisi

17.02.2022 12:15
Dalmış Beauty'den kalıcı makyaj önerisi

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, her gün makyaj yapmaya zaman ayırmanın zor olduğunu belirterek kalıcı makyaja ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, her gün makyaj yapmaya zaman ayırmanın zor olduğunu belirterek kalıcı makyaja ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, kalıcı makyajla ilgili merak edilenleri açıkladı. Uygulamanın hijyenik merkezlerde yapılmasının önemli olduğunu belirten Dalmış, son zamanlarda kalıcı makyajın çok fazla talep gördüğünü söyledi. Artan taleple birlikte profesyonel olmayan kişilerin de kalıcı makyaj yaptığını vurgulayan Dalmış, doğru yerde ve profesyonel olmayanlara yaptırılan kalıcı makyajın çeşitli riskler taşıdığını bildirdi. Dalmış, "Her şeyin başı sağlık. Son zamanlarda sıklıkla güzelleşmek isterken mağdur olan hanımların haberlerini duymaktayız. Bunun nedeni merdiven altı mekanlarda çeşitli uygulamalara maruz kalmalarıdır. Biz kalıcı makyaj malzemelerinin streil, ortamın hijyenik ve boyaların doğal olması konusunda vatandaşları uyarıyoruz. Kalıcı makyaj uygulamasında kullanılan iğne kişiye özel ve streil olmalı. Derinin altına enjekte edilecek boya ise doğal olmalıdır. Asla katkı maddesi kullanılmamalı. Kurallarına ve şartlarına uygun olarak yapıldığında kalıcı makyajın hiçbir yan etkisi yoktur. Kullanılan maddelerin kokusu bulunmaz. Anti alerjik bir uygulama olduğundan gönül rahatlığıyla yaptırılabilir" dedi.

"Şekil bozuklukları giderilir, kusurlar kapatılır"

Kalıcı makyajın dövme olmadığını ifade eden Dalmış, "Kalıcı makyaj zararsız ve uzun süre kalıcı bir uygulamadır. Uygulamayla ciltteki kusurlar kapatılır. Dudakta, kaşta varsa şekil bozuklukları düzeltilir. Aslında kalıcı makyaj, günlük yapılan makyaja oranla daha doğal görünmektedir. Doğal görünmek isteyen hanımlar için güzel bir seçenektir. Günlük yapılan makyaj ilerleyen saatler içinde akacak ve silinecektir. Güzel görünümün devam etmesi için yenilenmesi ve tazelenmesi gerekir. Kalıcı makyaj yaptıranlarda böyle bir sorun yoktur. Her zaman aynı güzelliklerini devam ettireceklerdir. Günlük makyaj malzemelerine verilen ücretler düşünüldüğünde kalıcı makyaj çok daha ekonomiktir. Kalıcı makyaj zamandan ve paradan tasarruf etmek için en doğru tercihtir. Bazı hanımların kozmetik ürünlerine karşı alerjisi veya hassasiyeti vardır. Bu durumda makyaj yapmak son derece sıkıntılı olmaktadır. Kalıcı makyajda kullanılan boyaların doğal olmasından dolayı herkese uygulanabilir. Yoğun çalıştığından zaman problemi yaşayanlar, kirpikleri az ve seyrek olanlar, göz çevresi hassas olanlar, kozmetik ürünlerine alerjisi veya hassasiyeti olanlar, her zaman makyajlı ve güzel görünmek isteyenler kalıcı makyajı tercih ediyor" diye konuştu. - ELAZIĞ

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Mehmet Sait, Makyaj, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dalmış Beauty'den kalıcı makyaj önerisi - Son Dakika


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