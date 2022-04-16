Damatlardan kayınvalidelere 'bitli helva' geleneği - Son Dakika
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Damatlardan kayınvalidelere 'bitli helva' geleneği

16.04.2022 12:31
Damatlardan kayınvalidelere 'bitli helva' geleneği

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yıllardır süregelen, damatların 'bitli helva' olarak adlandırılan tatlıyı kayınvalidelerine hediye edilme geleneği sürüyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yıllardır süregelen, damatların 'bitli helva' olarak adlandırılan tatlıyı kayınvalidelerine hediye edilme geleneği sürüyor.

Tavşanlı ilçesinde Ramazan ayının ortalarında yerine getirilen gelenek vatandaşlar tarafından asırlardan bu yana devam ettiriliyor.

Halk arasında 'bitli helva' diye anılan susamlı helvalardan oluşan ve kayınvalidelere özenle süslenerek hazırlanan hediyelik paket, damatlar tarafından armağan ediliyor.

Tavşanlı'da asırlardır bu geleneği damat adayları, nişanlılarının annelerine susamlı helva götürerek de sürdürüyor. Onlarca tepsi ya da sepetin içinden biri özenle seçilip, susamlı helvalar süslenerek hazırlanıyor. Sonra, Ramazan ayının ortalarında bu anlamlı hediye, kayınvalidelere damatlar tarafından sunuluyor.

Helva satıcılarından Veli Tayfur, " Daha çok bu asırlardır sürdürülen gelenekteki bitli helva veya kayınna helvası dediğimiz helvaları damat adayları kayınvalidelerine götürürler. Helva yapımı zahmetlidir ve ortalama bu iş için 7 kişi çalışır. Bitli helva dediğimiz susamlı helva ne kadar ince olursa o kadar lezzetli olur" derken, Tavşanlılı esnaflardan Hasan Hüseyin Gümüş ise kendisinin de gençlik yıllarında çok hazırladığını ve asırlardır devam eden bu geleneğin gençler tarafından yaşatılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Tavşanlı Derecik Köyden Fatih Korkmaz ise, "Geçmişe dayanan bu gelenek ile damatlar Ramazan ayının 15. veya 16. günü bitli helva adı verdiğimiz susamlı helvaları hazırlayarak kayınvalidelere götürüyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Damatlardan kayınvalidelere 'bitli helva' geleneği
Damatlardan kayınvalidelere 'bitli helva' geleneği
Damatlardan kayınvalidelere 'bitli helva' geleneği

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Tavşanlı, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Damatlardan kayınvalidelere 'bitli helva' geleneği - Son Dakika


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