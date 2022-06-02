Danıştay üyeliğine Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş seçildi - Son Dakika
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Danıştay üyeliğine Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş seçildi

02.06.2022 04:11
Danıştay üyeliğine Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş seçildi

Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Danıştay üyeliğine seçildi.

Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Danıştay üyeliğine seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Danıştay üyeliğine seçme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Danıştay üyeliğine, Anayasa'nın 155'inci maddesi ile Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş seçildi.

HSK Genel Kurulunca Danıştay üyeliğine seçilenler hakkında karar

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği yapılan seçime ilişkin karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Konya Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan ve Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Danıştay üyeliğine seçildi.

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Kaynak: AA

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