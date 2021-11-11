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Dede Pilavı Türkiye'de 98 yaşında - Son Dakika

Dede Pilavı Türkiye'de 98 yaşında

11.11.2021 16:48
Dede Pilavı Türkiye'de 98 yaşında

Bağcılar'da her sene Kasım ayının ikinci perşembesi Bağcılar'da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Türbe Dede Pilavı etkinliği koronavirüs salgını sebebiyle temsili olarak yapıldı.

Bağcılar'da her sene Kasım ayının ikinci perşembesi Bağcılar'da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Türbe Dede Pilavı etkinliği koronavirüs salgını sebebiyle temsili olarak yapıldı. Bu kapsamda duanın ardından davetlilere ve komşulara pişirilen et ve pilav ikram edildi.

Türkiye - Yunanistan nüfus mübadelesiyle ülkemize göçen Selanik göçmenleri tarafından Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde geleneksel hale getirilen Türbe Dede Pilav Günü, bu sene 98 yaşına girdi. Bağcılar Belediyesi'nin desteğiyle Mahmutbey Selanikliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinlik bu yıl geçen yıllara göre sakin geçti. Önceki yıllarda İstanbul'un dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı program, Covid-19 salgını nedeniyle bu sene temsili olarak gerçekleştirildi.

Atalarımızdan kalan bir etkinlik

Dernek binasının bahçesinde düzenlenen Pilav Günü'ne Bağcılar Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Şirin ile Emre Urlu da katıldı. Duanın ardından ocağın başına geçen Şirin, davetlilere etli pilav ikram etti. Etkinliğe ev sahipliği yapan Mahmutbey Selanikliler Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Fuat Sarp da "Atalarımızdan kalma etkinliğimizi her sene yapıyoruz. Eskiden yoğun bir katılımla yapıyorduk ancak korona virüs dolayısıyla iki senedir temsilen yapıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Dede Pilavı Türkiye'de 98 yaşında
Dede Pilavı Türkiye'de 98 yaşında
Dede Pilavı Türkiye'de 98 yaşında
Dede Pilavı Türkiye'de 98 yaşında

Koronavirüs, Mahmutbey, Bağcılar, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dede Pilavı Türkiye'de 98 yaşında - Son Dakika


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