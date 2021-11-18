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Deprem konutları 26 Kasım'da teslim edilmeye başlanacak - Son Dakika

Deprem konutları 26 Kasım'da teslim edilmeye başlanacak

18.11.2021 10:39
Deprem konutları 26 Kasım'da teslim edilmeye başlanacak

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından evlerini kaybeden depremzedelere teslim edilecek konutların inşaatı devam ederken, inşaatı tamamlanan 749 daire ise 26 Kasım'da hak sahiplerine teslim edilecek.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından evlerini kaybeden depremzedelere teslim edilecek konutların inşaatı devam ederken, inşaatı tamamlanan 749 daire ise 26 Kasım'da hak sahiplerine teslim edilecek.

30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasar tespit çalışmaları ve enkaz çalışmaları bitirilerek 7 proje alanında proje çalışmaları tamamlandı. TOKİ Başkanlığı ile birlikte bölgelerin inşaat ihaleleri gerçekleştirilirken, şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla inşaatların temel atma töreni yapıldı. 7 proje alanında bin 444 adet konutun yapımı ile ilgili iş ve işlemler ise hızlı bir şekilde devam ederken, tamamlanan 749 konutun teslimi ise 26 Kasım'da yapılacak.

Depremin ardından çalışmalarını hızla tamamladıklarını söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, "TOKİ Başkanlığı tarafından yapılan inşaatlarımız hızla yükseldi. 26 Kasım'da Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hak sahiplerine konutlarını teslim etmeye başlayacağız. Bayraklı bölgesinde belirlenen 7 proje alanında bin 701 bağımsız bölümün inşaatını tamamlamak üzereyiz. Bunlardan 749 dairenin teslimini 26 Kasım'da yapacağız. Yılbaşına kadar ise kadar kalan bölümlerin teslimini etaplar halinde gerçekleştireceğiz" dedi.

"Evler teslim edilene kadar kira yardımı verilecek"

Bayraklı'daki 7 proje alanının dışında ağır hasarlı binası olan vatandaşlara da İzmir Şehir Hastanesi'nin yanında 375 hektarlık alanda 8 etap halinde 3 bin 649 konutun yapımına devam ettiklerini söyleyen Albayrak, "İnşallah onları da önümüzdeki yıl içerisinde etaplar halinde teslim edeceğiz. Evleri teslim edilene kadar hak sahibi vatandaşlarımıza kira yardımı yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak yaklaşık 213 bin konutun taramasını yaptıklarını açıklayan Albayrak, "Bu binalardan 680'i ağır hasarlı, 630'u orta hasarlı olarak tespit edildi. Ağır hasarlı binaların yıkımına hemen başladık ve 500'e yakın binanın yıkımı gerçekleştirildi. Kalanların da yıkımı tamamlanıyor. Orta hasarlı binalara da 1 yıl içinde herhangi bir güçlendirme yapılmazsa, onlar da ağır hasarlı olarak kabul edilip bu şekilde işlem yapılacak" dedi.

Öte yandan, hak sahiplerine teslim edilecek konutlar drone ile görüntülendi. Görüntülerde, Bayraklı bölgesinde yıkılan binaların yerine yapılan modern konutlar yer aldı. - İZMİR

Deprem konutları 26 Kasım'da teslim edilmeye başlanacak
Deprem konutları 26 Kasım'da teslim edilmeye başlanacak
Deprem konutları 26 Kasım'da teslim edilmeye başlanacak
Deprem konutları 26 Kasım'da teslim edilmeye başlanacak

İnşaat, İzmir, Kasım, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Deprem konutları 26 Kasım'da teslim edilmeye başlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deprem konutları 26 Kasım'da teslim edilmeye başlanacak - Son Dakika
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