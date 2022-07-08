Develi'de ilçe protokolü bayramlaştı - Son Dakika
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Develi'de ilçe protokolü bayramlaştı

08.07.2022 12:59
Develi'de ilçe protokolü bayramlaştı

Develi Kaymakamlığı ve Develi Belediye Başkanlığının organizasyonuyla ilçe kaymakamlığı bahçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Develi Kaymakamlığı ve Develi Belediye Başkanlığının organizasyonuyla ilçe kaymakamlığı bahçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe STK temsilcileri, daire müdürleri, belediye müdürleri ve ilçe çocuklarının da katıldığı programda konuşan programına AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer; "Yardımlaşma, dayanışma ve şefkat duygularının zirveye ulaştığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Bayramlar, bir toplumda millet olmanın, omuz omuza olmanın, birlik ve beraberlik içinde yaşamanın kuvvetlendiği, kırgınlıkların giderildiği, barış ve hoşgörü gibi değerlerin ön plana taşındığı, büyük küçük herkesin ortak paydada buluştuğu özel günlerdir. Birlik ve beraberliğimizin simgesi olan bu güzel günleri fırsat bilerek bu bayram coşkusunu elimizin uzandığı her yere taşımalı, sevinçlerimizi olduğu kadar, keder ve acılarımızı da paylaşmalıyız. Bu vesileyle tüm İslam Alemi'nin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlar, milletçe mutlu bir bayram geçirmenizi dilerim" dedi.

Bayramlaşma programı sonunda AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve ilçe protokolü çocuklara bayram hediyesi verdi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Develi'de ilçe protokolü bayramlaştı - Son Dakika

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