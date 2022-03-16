Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni - Son Dakika
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Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni

16.03.2022 15:54
Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni

Samsun'da 10 şehit ailesi ve gaziye Devlet Övünç Madalyası verildi.

Samsun'da 10 şehit ailesi ve gaziye Devlet Övünç Madalyası verildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen 10 Devlet Övünç Madalyası hak sahibinin madalya tevcihleri Samsun Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle yapıldı. Törende hak sahibi 4 şehit yakını ve 6 gaziye devlet övünç madalyası Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk tarafından tevcih edildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın madalyası babası Arslan Ural'a, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in madalyası babası Rahmi Zengin'e, Şehit Polis Memuru Adem Keskin'in madalyası babası Yılmaz Keskin'e, Şehit Polis Memuru Atakan Arslan'ın madalyası kızı Eylül Asel Arslan ve eşi Gözde Arslan'a tevcih edildi. Gazi Jandarma Astsubay Üstçavuş Yücel Kökden, Gazi Jandarma Uzman Çavuş Hilmican Gelin, Gazi Jandarma Uzman Onbaşı Bahtiyar Rençber, Gazi Piyade Onbaşı Ercan İnan, Gazi Piyade Sözleşmeli Er Adil Özgür Külünk ve Gazi Polis Memuru Mustafa Kemal Hançer'in madalyaları da kendilerine tevcih edildi.

Törene ayrıca Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ömer Ersever, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Nihat Soğuk, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı ile şehit yakınları ve gaziler katıldı. - SAMSUN

Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni
Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni
Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni
Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni
Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni
Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni

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Şehidin ailesine dövlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi Şehidin ailesine dövlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi Şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyaları verildi Şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyaları verildi

Piyade, Samsun, Şehit, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni - Son Dakika


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