Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
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Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni gerçekleştirildi

17.03.2022 11:16
Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gazilere ve şehit ailelerine teslim edilmek üzere Konya Valiliğine gönderilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratlarının Tevcihi Töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gazilere ve şehit ailelerine teslim edilmek üzere Konya Valiliğine gönderilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratlarının Tevcihi Töreni gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törende bir konuşma yapan Vali Vahdettin Özkan, "Devlet Övünç Madalyası, Cumhurbaşkanımız tarafından memleketimizin birliği, bütünlüğü, egemenliği ve bayrağımız için olağanüstü derecede fedakarlık yapanlardan başta şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize tevcih edilen anlamlı bir madalyadır. Bu şu anlama geliyor ki; tüm insanlarımızın duasına, teveccühüne mazhar olmuş, herkesin minnettar olduğunun bir payesi, bir nişanesidir" dedi.

Şehadet kurumunun, memleketimizin birliğinin bütünlüğünün harcı olduğunu vurgulayan Vali Özkan, "Şehitlerimizin manevi huzurunda tazimle eğiliyoruz. Gazilerimize, aile efradına sağlık sıhhat diliyoruz. Bu millet sizlere minnettardır. Şehitlerimizin yakınları bu milletin en kıymetli emanetleridir. Bu emanetleri başımızın üstünde taşımak en önemli vazifemizdir. Şehitlerimiz ebedi ve sonsuz alemde Cennet-i Ala'da Peygamber Efendimize misafir ve yakınlarına şefaatçi olmaktadır. Devlet Övünç Madalyasının tevcih edildiği bu atmosferi teneffüs etmekten gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Şehit Köy Korucusu Fetullah Aladağ'ın ailesine ve Gazi Polis Memuru İbrahim Karataş'a Vali Vahdettin Özkan tarafından Devlet Övünç Madalyaları ve Beratları tevcih edildi.

Törene Vali Vahdettin Özkan'ın yanı sıra; Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, Hava Savunma Tugay Komutanı Tuğgeneral Yusuf Diker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İbrahim Akyüz, gazi olan polis ile şehit olan köy korucusunun aileleri katıldı. - KONYA

Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni gerçekleştirildi
Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni gerçekleştirildi
Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni gerçekleştirildi

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Vahdettin Özkan, cumhurbaşkanı, Konya, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni gerçekleştirildi - Son Dakika


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