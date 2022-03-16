Devlet övünç madalyası ve beratını almaya 2,5 yaşındaki oğlu ile geldi, davetliler gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

Antalya'da 1 şehit yakını ve 4 gaziye devlet övünç madalyası ve beratı verildi. Suriye'nin Afrin bölgesinde çıkan çatışmada gazi olan Piyade Uzman Çavuş Alican Akçor, madalyasını almaya 2.5 yaşındaki oğlu ile birlikte geldi. Seyircilerden bazıları ise duygusal anlar yaşayarak, gözyaşlarını tutamadı.

Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında düzenlenen törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan, şehit ve gazi yakınları ile davetliler katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

"Gözünü dikenin gözünü oyarız"

Törende konuşan Vali Ersin Yazıcı, "Ülkesi, vatanı, bayrağı, ezanı için anadan, yardan, serden gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan bu ülkenin en onurlu ve şerefli insanıdır. Çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. 1071 yılından beri burada kalmak için etrafımızda büyük sorunlar yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Bu topraklardan asla vazgeçmeyeceğiz. Kanımız ile suladığımız bu vatanı kıyamete kadar korumaya devam edeceğiz. Bu topraklarda yaşadığımız sürece Türk milleti Anadolu'dan, İstanbul'dan asla vazgeçmeyecek. Gözünü dikenin gözünü oyarız" sözlerine yer verdi.

1 şehit yakını ve 4 gaziye madalya verildi

Konuşmanın ardından Suriye'nin Rasulayn bölgesinde görev yapmak iken PKK/ YPG terör örgütünün düzenlediği hain saldırıda şehit düşen Yasin Kurt'a verilen devlet övünç madalyası ve beratı babası Ziya Kurt tarafından teslim alındı. Törende ayrıca Mardin'in Nusaybin ilçesinde hendek ve barikat operasyonu sırasında yaralanan İbrahim Karpuz'a, Hakkari Dağlıca'da görev yapmakta iken uzaktan kumandalı EYP'nin infilak etmesi sonucu gazi olan Tolga Karaman'a, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü ile çıkan çatışma sonucu yaralanan Alican Akçor'a, Şırnak'ta hendek ve barikat operasyonu sırasında yaralanan Murat Sert'e devlet övünç madalyası ve beratı verildi.

Davetliler duygusal anlar yaşadı

Gazi Alican Akçor, törene 2.5 yaşındaki oğlu Metin ve eşi ile birlikte geldi. Küçük çocuğa polis arabası ve küçük oyuncak otomobil hediye edildi. Ödül sırasında bazı seyirciler ise duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı. Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ANTALYA