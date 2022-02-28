Dezavantajlı çocuklar mobil gençlik merkeziyle gönüllerince eğlendi - Son Dakika
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Dezavantajlı çocuklar mobil gençlik merkeziyle gönüllerince eğlendi

28.02.2022 14:40
Dezavantajlı çocuklar mobil gençlik merkeziyle gönüllerince eğlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen, Batman Gençlik Merkezince yürütülen "Merkezim her yerde" projesi kapsamında Kozluk Gençlik Merkezinde kırsal kesimlerde okuyan ve gençlik merkezine ulaşamayan çocuklar, sportif faaliyetlerle gönüllerince eğlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen, Batman Gençlik Merkezince yürütülen "Merkezim her yerde" projesi kapsamında Kozluk Gençlik Merkezinde kırsal kesimlerde okuyan ve gençlik merkezine ulaşamayan çocuklar, sportif faaliyetlerle gönüllerince eğlendi.

Mobil Gençlik Merkezi aracıyla kırsal kesimlerde okuyan öğrencilerin okuluna giden gönüllüler, buralardaki okullarda okuyan öğrencilerle satranç, mini golf, badminton, langırt, dart, okçuluk, mangala ile matrak gibi etkinliklerde bulunarak çeşitli oyunlar oynadı.

Kozluk Gençlik Merkezi Müdürü Abdülbasit Alağaş, gençlik merkezine ulaşamayan çocukları gençlik merkezi ile tanıştırıp onları sportif faaliyetlerle buluşturmak istediklerini söyledi. Haftada bir gün gençlik merkezini tanıtmak amacıyla merkezden uzak köylerde tanıtım yaptıklarını belirten Alağaş, "Bugün de Yukarı Alıçlı Ortaokuluna misafir olduk. Buradaki amacımız gençlik merkezlerimizi tanıtmak. Onları eğlendirmek. Bir nebze de olsa o ders stresinden kurtarmak onlara biraz moral motivasyon sağlamaktır" dedi.

Gönüllülerle eğlenen ve gençlik merkezini ilk defa tanıyan ortaokul öğrencisi Meryem Baysan, gençlik merkezinde bulunan gönüllü ekiple çeşitli oyunlar oynayarak çok eğlendiklerini ifade etti. Baysan, "Bugün gençlik merkezi okulumuza geldi ve bizi çok eğlendirdi. Onlara teşekkür ederiz. Onlar sayesinde gençlik merkezini tanıdık" diye konuştu.

Ortaokul öğrencisi Zeynep Baysan ise çok eğlendiklerini aktararak, "Bizi çok eğlendirdiler. Onlara teşekkür ediyoruz. Bu sayede eğlenmiş olduk. Parkurda çok güzel oyunlar oynadık. Basketbol, okçuluk oynadık" şeklinde konuştu. - BATMAN

Dezavantajlı çocuklar mobil gençlik merkeziyle gönüllerince eğlendi
Dezavantajlı çocuklar mobil gençlik merkeziyle gönüllerince eğlendi
Dezavantajlı çocuklar mobil gençlik merkeziyle gönüllerince eğlendi
Dezavantajlı çocuklar mobil gençlik merkeziyle gönüllerince eğlendi
Dezavantajlı çocuklar mobil gençlik merkeziyle gönüllerince eğlendi
Dezavantajlı çocuklar mobil gençlik merkeziyle gönüllerince eğlendi
Dezavantajlı çocuklar mobil gençlik merkeziyle gönüllerince eğlendi
Dezavantajlı çocuklar mobil gençlik merkeziyle gönüllerince eğlendi
Dezavantajlı çocuklar mobil gençlik merkeziyle gönüllerince eğlendi
Dezavantajlı çocuklar mobil gençlik merkeziyle gönüllerince eğlendi
Dezavantajlı çocuklar mobil gençlik merkeziyle gönüllerince eğlendi

YORUMLAR
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Gençlerin merakı okçuluk Akçakoca'da başladı Gençlerin merakı okçuluk Akçakoca'da başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dezavantajlı çocuklar mobil gençlik merkeziyle gönüllerince eğlendi - Son Dakika


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