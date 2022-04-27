Didim'de zabıtalara sezon öncesi eğitim - Son Dakika
Üye Girişi

Didim'de zabıtalara sezon öncesi eğitim

27.04.2022 00:58
Didim'de zabıtalara sezon öncesi eğitim

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Didimli vatandaşların daha verimli ve iyi bir turizm sezonu geçirmesi için toplantı gerçekleştirdi.

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Didimli vatandaşların daha verimli ve iyi bir turizm sezonu geçirmesi için toplantı gerçekleştirdi.

Didimli vatandaşların huzuru ve refahı için görevlerini 7 gün 24 saat sürdüren Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, turizm sezonuna sayılı günler kala toplantı gerçekleştirdi. Didim Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu başkanlık etti.

Toplantıda, Didimli vatandaşlar ile kente gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin daha huzurlu bir sezon geçirmesi için alınacak önlemler ile ilçenin sağlığı, düzeni ve esenliği çerçevesinde zabıta ekiplerinin görevleri görüşüldü. Müdür Hacıfettahoğlu, seyyar satıcılar ile mücadele, çevre kirliliği, çevresel gürültü, kaldırım işgalleri, işyeri açma ile çalışma ruhsatı gibi konularda personellere bilgi verdi. Müdür Hacıfettahoğlu, Didim halkının huzuru için çalışma ve denetimlerinin aralıksız süreceğini, ilçeye gelen vatandaşların esenliği için turizm sezonu boyunca ekiplerin tam kadro sahada olacağını belirtti. - AYDIN

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Zabıta'dan 'beyaz mendil' operasyonu Son dakika haberi | Zabıta'dan 'beyaz mendil' operasyonu Kars'ta dilencinin üzerinden 5 bin 400 lira çıktı Kars'ta dilencinin üzerinden 5 bin 400 lira çıktı

Zabıta Müdürlüğü, Didim Belediyesi, Turizm, Zabıta, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim'de zabıtalara sezon öncesi eğitim - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Alişan, Seda Sayan'a düğün hediyesi olarak muhabbet kuşu aldı
00:52 Bir vatandaş Ankara sokaklarında çırılçıplak bir şekilde dolaştı!
00:42 BBP lideri Destici'den CHP'yi eleştirdi: Bunların derdi milleti ayaklandırmaya çalışmak
00:41 Taksim'deki Gezi Davası protestoları ile ilgili 51 kişi gözaltına alındı!
00:38 Karim Benzema tarih yazıyor! Akılalmaz performansını dünya konuşuyor
00:30 Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu!
00:10 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığı adaylığa davet etmesinin nedenini paylaştı!
00:04 Manchester City-Real Madrid maçında yağmur gibi gol yağdı
00:04 Bursa'da çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü
23:47 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Milli Muharip Uçak açıklaması heyecanlandırdı: Tecrübemiz az ama inancımız çok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 01:35:53. #1.12#
SON DAKİKA: Didim'de zabıtalara sezon öncesi eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement