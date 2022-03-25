Dijital kütüphane kitapseverlerin beğenisini topluyor - Son Dakika
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Dijital kütüphane kitapseverlerin beğenisini topluyor

25.03.2022 15:30
Dijital kütüphane kitapseverlerin beğenisini topluyor

Gölcük Belediyesi Dijital Kütüphanesi; cep telefonu, tablet ve bilgisayar üzerinden e-kitaba ulaşma imkanı sunuyor.

Gölcük Belediyesi Dijital Kütüphanesi; cep telefonu, tablet ve bilgisayar üzerinden e-kitaba ulaşma imkanı sunuyor.

İnternet üzerinden doldurulan tek bir form ile dileyen herkesin kullanımına açılan kütüphane, bilgiye dijital ortamda ulaşma kolaylığı sağlıyor. Vatandaşlar; hukuktan sağlık bilimlerine, ekonomiden dil ve edebiyata, mimarlıktan mühendisliğe 28 temel konu başlığı altında e-kitaba ulaşabiliyor. Sisteme kayıt olan kullanıcılar, diledikleri e-kitabı bilgisayar, tablet ve cep telefonlarına indirerek okuyabiliyor. - KOCAELİ

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Gölcük Belediyesi, İnternet, Tablet, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dijital kütüphane kitapseverlerin beğenisini topluyor - Son Dakika


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