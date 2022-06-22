Dilovası Kadın Kooperatifi yeni yerinde açılışa hazırlanıyor

Dilovası Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi yeni yerinde açılışa hazırlanıyor.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in girişimleri ile geçtiğimiz yıl kadınların kilimcilik mesleğini öğrenmesi, geliştirmesi ve yaygınlaştırarak Dilovası'nın dokuma kilimcilikte bir marka olması için kurulan Dilovası Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi, 24 Haziran Cuma günü Orhangazi Mahallesi'ndeki yeni yerinde hizmetlerine devam edecek. Cuma günü gerçekleşecek yeni yerin açılışına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgün Özkan Yavuz ve çok sayıda davetli katılacak.

Vatandaşları açılışa davet eden Şayir, "Geçtiğimiz yıl kurduğumuz ve vizyon bir projemiz olan Dilovası Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak ilçemizde dokuma kilimcilik konusunda hem kadınları yetiştirip meslek ve iş sahibi yapmak, hem de Dilovası'nı kilimcilikte marka şehir haline getirmek için yola çıktık. Çok şükür ki, geçen bir yıl içerisinde çok güzel projelere imza atıldı ve atılmaya devam ediliyor. Tezgahlardan çıkan halılarımız, piyasa yapmaya ve olumlu tepkiler almaya başladı. İnşallah ilerleyen süreçte hedefimize ulaşacağız ve Dilovası'nı kilimcilikte marka yapacağız. Kilimciliğin ardından Dilovası Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifimizle birlikte diğer alanlarda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - KOCAELİ