Dilovası Kadın Kooperatifi yeni yerinde açılışa hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dilovası Kadın Kooperatifi yeni yerinde açılışa hazırlanıyor

22.06.2022 11:16
Dilovası Kadın Kooperatifi yeni yerinde açılışa hazırlanıyor

Dilovası Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi yeni yerinde açılışa hazırlanıyor.

Dilovası Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi yeni yerinde açılışa hazırlanıyor.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in girişimleri ile geçtiğimiz yıl kadınların kilimcilik mesleğini öğrenmesi, geliştirmesi ve yaygınlaştırarak Dilovası'nın dokuma kilimcilikte bir marka olması için kurulan Dilovası Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi, 24 Haziran Cuma günü Orhangazi Mahallesi'ndeki yeni yerinde hizmetlerine devam edecek. Cuma günü gerçekleşecek yeni yerin açılışına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgün Özkan Yavuz ve çok sayıda davetli katılacak.

Vatandaşları açılışa davet eden Şayir, "Geçtiğimiz yıl kurduğumuz ve vizyon bir projemiz olan Dilovası Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak ilçemizde dokuma kilimcilik konusunda hem kadınları yetiştirip meslek ve iş sahibi yapmak, hem de Dilovası'nı kilimcilikte marka şehir haline getirmek için yola çıktık. Çok şükür ki, geçen bir yıl içerisinde çok güzel projelere imza atıldı ve atılmaya devam ediliyor. Tezgahlardan çıkan halılarımız, piyasa yapmaya ve olumlu tepkiler almaya başladı. İnşallah ilerleyen süreçte hedefimize ulaşacağız ve Dilovası'nı kilimcilikte marka yapacağız. Kilimciliğin ardından Dilovası Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifimizle birlikte diğer alanlarda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Hamza Şayir, Orhangazi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dilovası Kadın Kooperatifi yeni yerinde açılışa hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
11:27 Jan Vesely takımdan ayrıldığını açıkladı, oyuncu Berna Laçin'in kızı gözyaşlarına boğuldu
11:23 Rap sanatçısı Uzi, konserinde hayranının saldırısına uğrayınca sahneyi terk etti
11:13 Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı!
11:01 Gram altının fiyatı yeni günde 1.020 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Mahkemeden Migros, Carrefoursa ve BİM'i şoke eden karar! Marketlerin "yürütmeyi durdurun" istemi reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 11:57:56. #1.13#
SON DAKİKA: Dilovası Kadın Kooperatifi yeni yerinde açılışa hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement