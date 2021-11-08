Üye Girişi
Dış sıvaları tehlike oluşturan mahalle konaklarında onarım çalışmaları - Son Dakika

Dış sıvaları tehlike oluşturan mahalle konaklarında onarım çalışmaları

08.11.2021 11:09
Dış sıvaları tehlike oluşturan mahalle konaklarında onarım çalışmaları

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalle konaklarında dış cephe ve iç tasarımda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalle konaklarında dış cephe ve iç tasarımda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Hürriyet Mahallesi, Beşiktaş Mahallesi, İsmetpaşa ve Osmangazi Mahalle konaklarında yapımı tamamlanmak üzere olan çalışmalar kapsamında dökülmeler yaşanan dış cephelerde söküm işlemi yapılarak, yalıtım çalışması gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirten muhtarlar ve mahalle sakinleri Belediye Başkanı Semih Şahin'e ve belediye görevlilerine memnuniyetini ifade ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki diğer mahalle konaklarında da tehlike arz eden alanlarda çalışmaların yapılacağı bilgisi verildi. - BİLECİK

Dış sıvaları tehlike oluşturan mahalle konaklarında onarım çalışmaları
Dış sıvaları tehlike oluşturan mahalle konaklarında onarım çalışmaları
Dış sıvaları tehlike oluşturan mahalle konaklarında onarım çalışmaları

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dış sıvaları tehlike oluşturan mahalle konaklarında onarım çalışmaları - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı 10:58 Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Dolandırıcılıktan yakalanan siyahilerin polise verdiği savunma pes dedirtti 10:53 Dolandırıcılıktan yakalanan siyahilerin polise verdiği savunma pes dedirtti 14 yaşındaki kız oturduğu kafede kurşunların hedefi oldu! Olayın azmettiricisi öz babası çıktı 10:50 14 yaşındaki kız oturduğu kafede kurşunların hedefi oldu! Olayın azmettiricisi öz babası çıktı
Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü 10:43 Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç 10:33 İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç Altının gram fiyatı 565 lira seviyesinden işlem görüyor 10:22 Altının gram fiyatı 565 lira seviyesinden işlem görüyor
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor 10:18 Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi 10:01 Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi

Son Dakika Haberleri
11:01 Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,67'den alıcı buluyor
10:57 Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:55 TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı
10:50 Son dakika gündem haberleri! / 08.11.2021
10:47 Sadakatsiz'in 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, Aras ile ilgili gerçeği öğreniyor
10:45 Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı
10:42 Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü
10:35 Joe Biden'ın listesi tartışma yarattı! Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi
10:33 İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç
10:21 Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi
Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,67'den alıcı buluyor Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,67'den alıcı buluyor         
11:02
TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı         
10:56
Son dakika gündem haberleri! / 08.11.2021 Son dakika gündem haberleri! / 08.11.2021         
10:51
Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı         
10:45
Joe Biden'ın listesi tartışma yarattı! Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi Joe Biden'ın listesi tartışma yarattı! Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi         
10:35
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi         
10:21
Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:04
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu         
09:10
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 11:14:19. #1.13#
SON DAKİKA: Dış sıvaları tehlike oluşturan mahalle konaklarında onarım çalışmaları - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement