Üye Girişi
Diyanet, engelli bireylerin hayatının kolaylaştırılmasının önemine değindi - Son Dakika

Diyanet, engelli bireylerin hayatının kolaylaştırılmasının önemine değindi

03.12.2021 14:19
Diyanet, engelli bireylerin hayatının kolaylaştırılmasının önemine değindi

Diyanet İşleri Başkanlığı '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla cuma hutbesinin konusunu 'Engelleri Hep Birlikte ve Sevgiyle Aşalım' olarak belirledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla cuma hutbesinin konusunu 'Engelleri Hep Birlikte ve Sevgiyle Aşalım' olarak belirledi. Engelliler Günü'nün işlendiği hutbede, engelli bireylerin hayatının kolaylaştırılmasının önemine değinildi.

Her hafta cuma günleri kılınan cuma namazında Müslümanlara kıymetli bilgi ve öğütlerin aktarıldığı cuma hutbesinin bu haftaki konusu engelliler oldu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşları doğru anlamanın ve onlara saygı göstermenin bilinci anlatıldı. Cuma hutbesinde Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) buyruklarından da örneklerin verildiği hutbede, engellilerin hayatlarını zorlaştıracak davranışlardan kaçınılması gerekliliği vurgulandı.

Cuma hutbesinde şu ifadelere yer verildi:

"Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: 'Şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yarattık.' Evet değerli kardeşlerim! İnsan, eşref-i mahlukattır. Yaratılmışların en şereflisi ve en mükemmelidir. Üstün niteliklerle ve güzel vasıflarla donatılmıştır. Bununla birlikte insanın Rabbimiz katındaki değeri, renginde, cinsiyetinde, engelli veya engelsiz oluşunda değildir. Allah katında en değerli insan, O'na hakkıyla kulluk eden ve emirlerine karşı gelmekten en çok sakınandır. Aziz Müminler! İmtihan için yaratıldığımız bu dünyada nasıl ki engelsiz olmak bir üstünlük sebebi değilse, engelli olmak da bir eksiklik veya kusur değildir. Önemli olan, ruh ve gönüllerimizin engelli olmamasıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: 'Allah sizin bedenlerinize ve dış görünüşlerinize değil, kalplerinize bakar.' Kıymetli Müslümanlar! Allah Resulü (s.a.s), engellilere ayrı bir değer vermiş ve onlarla bizzat ilgilenmiştir. Görme engelli bir sahabi olan Abdullah b. Ümmi Mektum'un oturacağı yere kendi cübbesini serecek kadar hassas davranmıştır. Sabır ve sebatla karşılanan engelliliğin cennet vesilesi olduğunu haber vermiştir. Engellilere öğretmenlik, müezzinlik, Medine dışına çıktığında şehrin idaresine vekil bırakmak gibi çok önemli görevler vermiştir. Peygamberimizin inşa ettiği İslam medeniyetine baktığımızda da sözü ve sanatı, bilgisi ve keşfi, tecrübe ve birikimiyle insanlığa hizmet sunmuş, tarihe adını yazdırmış nice engelli kardeşimiz olduğunu görürüz.

Değerli müminler! Bugün hepimize düşen, engelli kardeşlerimizi doğru anlamak ve onlara saygı göstermektir. Sorunlarına ortak olmak, hayatlarını kolaylaştırmaktır. Bütün imkanlardan faydalanabilmeleri için seferber olmaktır. Kardeşlerimizi üzecek sözlerden, hayatlarını zorlaştıracak davranışlardan kaçınmaktır. Unutmayalım ki hayatı birbirimize kolaylaştırdığımız ölçüde kamil mümin olabiliriz. Hutbemi Resul-i Ekrem'in (s.a.s) şu nasihatiyle bitiriyorum: 'Görme engelli bir insana yol göstermen sadakadır. Güçsüz birine yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade etmen sadakadır." - AYDIN

Diyanet, engelli bireylerin hayatının kolaylaştırılmasının önemine değindi
Diyanet, engelli bireylerin hayatının kolaylaştırılmasının önemine değindi
Diyanet, engelli bireylerin hayatının kolaylaştırılmasının önemine değindi

Dünya Engelliler Günü, Engelli, Aralık, Cuma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyanet, engelli bireylerin hayatının kolaylaştırılmasının önemine değindi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! Sinan Gümüş, Başakşehir'e gidiyor 15:31 Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! Sinan Gümüş, Başakşehir'e gidiyor
Bu Japon sakesi uzaydan gelen maya ile yapıldı 15:27 Bu Japon sakesi uzaydan gelen maya ile yapıldı Okul öncesi eğitime din dersi eklendi! Tavsiye kararı oy çokluğuyla bugün kabul edildi 15:26 Okul öncesi eğitime din dersi eklendi! Tavsiye kararı oy çokluğuyla bugün kabul edildi Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler 14:58 Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi 14:10 Böyle kaza görülmedi! TIR, çarptığını fark etmediği aracı metrelerce sürükledi Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi 13:08 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı 12:29 Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47

Son Dakika Haberleri
15:31 Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! Sinan Gümüş, Başakşehir'e gidiyor
15:30 Karamollaoğlu TÜİK'e sordu: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız?
15:27 Bu Japon sakesi uzaydan gelen maya ile yapıldı
15:26 Aslıhan Gürbüz tacizciyi ifşa etti: Adam olacaksınız!
15:26 Okul öncesi eğitime din dersi eklendi! Tavsiye kararı oy çokluğuyla bugün kabul edildi
15:12 Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın sözleri Fenerbahçelileri kızdırdı: Pendik yenebildiyse, Afyon da yenebilir
15:11 Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı
15:10 Merkez'in müdahaleleriyle dolardaki psikolojik sınır ortaya çıktı! Ekonomi yönetimi kurun 14 lira olmasını istemiyor
15:09 Güldal Akşit'in ardından! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygu dolu sözler: Bir yol arkadaşımızı daha kaybettik!
15:09 Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı
İmamoğlu'ndan "Artan döviz ve enflasyon sonrası İBB hizmetlerine zam yapılacak mı?" sorusuna yanıt: Mecburuz İmamoğlu'ndan "Artan döviz ve enflasyon sonrası İBB hizmetlerine zam yapılacak mı?" sorusuna yanıt: Mecburuz         
15:35
Karamollaoğlu TÜİK'e sordu: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız? Karamollaoğlu TÜİK'e sordu: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız?         
15:30
Aslıhan Gürbüz tacizciyi ifşa etti: Adam olacaksınız! Aslıhan Gürbüz tacizciyi ifşa etti: Adam olacaksınız!         
15:26
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı         
14:24
Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız         
13:30
Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi         
12:31
Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın         
12:22
4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı         
11:44
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 15:42:48. #1.11#
SON DAKİKA: Diyanet, engelli bireylerin hayatının kolaylaştırılmasının önemine değindi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement