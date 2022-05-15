Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet Bursları Mezuniyet Programı'na katıldı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet Bursları Mezuniyet Programı'na katıldı

15.05.2022 19:59
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet Bursları Mezuniyet Programı'na katıldı

İSTANBUL (İHA) – Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'Mezuniyetten Mesuliyete' temasıyla düzenlenen Diyanet Bursları Mezuniyet Program'ına katıldı.

İSTANBUL (İHA) – Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'Mezuniyetten Mesuliyete' temasıyla düzenlenen Diyanet Bursları Mezuniyet Program'ına katıldı.

Diyanet Bursları kapsamında Türkiye'de eğitim görerek mezun olan öğrenciler için Türkiye Diyanet Vakfı, "Mezuniyetten Mesuliyete" temasıyla Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde mezuniyet programı gerçekleştirildi. Diyanet burslarıyla eğitim gören 975 öğrenci düzenlenen programla mezun oldu.

Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, onur konuğu Dakar Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Uluslararası İlahiyat Programı mezunu din görevlisi Bünyamin Yıldız katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlarken yabancı öğrencilerin oluşturduğu mehteran takımının gösterisiyle devam etti. Programda, Türkiye'de Diyanet burslarıyla eğitim gören öğrenciler müzik, şiir gösterimi ile görsel şölen oluşturdu.

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla Türkiye'de 81 ilimizde 922 ilçemizde yurt dışında 120 aşkın ülkede ki 112 ülkeden geldiniz. Ama bizim ulaştığımız ülke sayısı sadece 112 ile sınırlı değil. Örneğin 2019 yılının Kurban Bayramı dolayısıyla 149 ülkeye ulaştık. Oraya iyiliklerimizi ulaştırmaya, milletimizin iyiliklerini ulaştırmaya çalıştık. Sadece hayri hizmetlerle değil eğitim hizmetlerimizle Türkiye Diyanet Vakfı Hayri Hizmetlerle yeryüzünde nerede bir mazlum var, nerede bir mağdur var, nerede savaş mağduru çocuklar, kadınlar var. Onların, inancına, mezhebine, ülkesine bakmadan her yere ulaşmaya çalışan bir Türkiye Diyanet Vakfı var" dedi.

Öte yandan program sonunda Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a hediye takdiminde bulundu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet Bursları Mezuniyet Programı'na katıldı - Son Dakika


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