Diyarbakır'da özel halk otobüsünün yakıtı bitti, yolcular itti - Son Dakika
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Diyarbakır'da özel halk otobüsünün yakıtı bitti, yolcular itti

01.04.2022 23:58
Diyarbakır'da özel halk otobüsünün yakıtı bitti, yolcular itti

Diyarbakır'da seyir halindeyken yakıtı biten özel halk otobüsünü yolcular aşağı inerek petrol istasyonuna kadar itti.

Diyarbakır'da seyir halindeyken yakıtı biten özel halk otobüsünü yolcular aşağı inerek petrol istasyonuna kadar itti. O anlar ise yolculardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde seyir halindeyken bir anda duran plakası öğrenilemeyen özel halk otobüsü olarak bilinen midibüsün sürücünün yakıt göstergesini kontrol etmesi üzerine yakıtı bittiği anlaşıldı. Sürücü durumu yolculara belirterek petrol istasyonuna kadar itmeleri konusunda ricada bulundu.

Sürücünün bu isteğini geri çevirmeyen yolcular midibüsten inerek petrol istasyonuna kadar itti. Renkli görüntülerin yaşandığı o anları ise yolculardan birinin cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüleri çeken kişi ise, "Araba yolcuları taşırken, yolcu aracı taşıyor" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da özel halk otobüsünün yakıtı bitti, yolcular itti

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Halk Otobüsü, Diyarbakır, Bağlar, Petrol, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da özel halk otobüsünün yakıtı bitti, yolcular itti - Son Dakika


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