Diyarbakır Dicle\'de Kaymakam Atış, muhtarları dinleyip Muhtarlar Günü\'nü kutladı

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, kentte görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarlar buluşmasına Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mahmut Laçin, Dicle İlçe Emniyet Amir Vekili Başkomiser Nedim Baran ve muhtarlar katıldı. Muhtarlarla sohbet eden Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, onları dinleyip ilçenin genel durumuyla ilgili olarak fikir alış verişinde bulundu. Muhtarların, kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesine katkı sunduklarını belirten Kaymakam Mustafa Atış, "Muhtarlarımız, mahalle ve köylerimizde vatandaşlarımızın hayatı kolaylaştırmak için gayret ediyorlar. Muhtarlarımız, ilçe merkezi ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın istek ve ihtiyaçlarının kurumlara iletilmesinde önemli rol oynuyor. Köy ve mahallerimizdeki ihtiyaç ve isteklerin karşılanmasında vatandaşlarımızın bir anlamda sesi olan muhtarlarımıza her zaman kapımız açıktır. 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun. Kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza ulaştırılmasında önemli bir görev üstlenen tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutlar, görevlerinde başarılar dileriz" dedi.