Diyarbakır haberleri! Çınar Kadın Kooperatifi, Ticaret Bakanlığı'ndan Hibe Almaya Hak Kazandı - Son Dakika
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Diyarbakır haberleri! Çınar Kadın Kooperatifi, Ticaret Bakanlığı'ndan Hibe Almaya Hak Kazandı

22.07.2022 15:07
Diyarbakır haberleri! Çınar Kadın Kooperatifi, Ticaret Bakanlığı'ndan Hibe Almaya Hak Kazandı

Diyarbakır haberine göre Kadınların hem üretime katılması hem de ev ekonomisine katkı sağlaması amacıyla hayata geçirilen Çınar Kadın Kooperatifi, Ticaret Bakanlığı’nın projesi kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı.

Kadınların hem üretime katılması hem de ev ekonomisine katkı sağlaması amacıyla hayata geçirilen Çınar Kadın Kooperatifi, Ticaret Bakanlığı'nın projesi kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı.

Üretime ve üreticiye her platformda desteğini sürdüren İzmit Belediyesi, kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 20 Nisan 2020 tarihinde kurulan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi, gün geçtikçe büyümeye ve destek görmeye devam ediyor. Örnek çalışmalar ile adından sıklıkla bahsedilen Çınar Kadın Kooperatifi'ne son olarak bir destek de Ticaret Bakanlığı'ndan geldi.

İŞLEME VE BASKI MAKİNESİ ALINACAK

Ticaret Bakanlığı bünyesinde yürütülen KOOP- DES projesi kapsamında kooperatiflerin üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması amacıyla verilen hibeden Çınar Kadın Kooperatifi de faydalanacak. İzmit Belediyesi yetkilileri ile Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya'nın imzaladığı protokol sonrası resmiyet kazanan sözleşme ile hibe kapsamında Çınar Kadın Kooperatifi, işleme ve baskı makinesi alarak envanterine yeni ve kullanışlı ürünler katacak.

2500 KADINA İŞ İSTİHDAMI SAĞLADI

Kısa sürede üreten ve üretime katkı sunmak isteyen kadınların buluştuğu bir merkez haline gelen Çınar Kadın Kooperatifi, pandemi döneminde maske yapımı ile başladığı faaliyetlerine şu an 55 iş ortağı ile devam ediyor. Bugüne kadar çeşitli projelerde yer alarak kadının ekonomik yaşamda güçlenmesi, kadın istihdamı için faaliyetler yürüten Çınar Kadın Kooperatifi, ev dekorasyonu, ev tekstili ve çeyizlik ürün branşlarında kadınlara evlerinde çalışabilecekleri iş imkanı sunarak yaklaşık 2500 kadına istihdam sağladı.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Diyarbakır haberleri! Çınar Kadın Kooperatifi, Ticaret Bakanlığı'ndan Hibe Almaya Hak Kazandı - Son Dakika

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