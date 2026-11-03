Doç. Dr. Mutlu Adak, Yenipazar'da teknoloji bağımlılığı konferansına katılacak - Son Dakika
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Doç. Dr. Mutlu Adak, Yenipazar'da teknoloji bağımlılığı konferansına katılacak

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Doç. Dr. Mutlu Adak, Yenipazar\'da teknoloji bağımlılığı konferansına katılacak
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Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği konferans 5 Kasım 2026'da saat 11.00'de Yenipazar Anadolu Lisesi'nde yapılacak. Doç. Dr. Mutlu Adak'ın konuşmacı olacağı etkinlikte teknoloji bağımlılığının birey, aile ve toplum üzerindeki etkileri ele alınacak.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla Doç. Dr. Mutlu Adak'ın katılımıyla konferans düzenlenecek.

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bağımlılıkla Mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen etkinlik, 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 11.00'de Yenipazar Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilecek. Doç. Dr. Mutlu Adak'ın konuşmacı olarak katılacağı konferansta, teknoloji bağımlılığı yalnızca ekran başında geçirilen süre üzerinden değil, birey, aile ve toplum üzerindeki etkileriyle birlikte ele alınacak. Dijital dünyanın günlük yaşamda oluşturduğu değişimler, azalan yüz yüze iletişim ve teknoloji kullanımının alışkanlıklar üzerindeki etkileri de etkinliğin gündeminde olacak. Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, teknolojiden tamamen uzaklaşmanın değil, teknolojiyi bilinçli ve kontrollü kullanmanın önemine dikkat çekilerek, vatandaşlar farkındalık etkinliğine davet edildi.

Kaynak: İHA
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