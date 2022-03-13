Doğal Yaşam Parkı'nın 24 sakininin yeni evi Antalya - Son Dakika

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda doğan 6 türdeki 24 yaban hayvanının yeni yuvası artık Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu yer değişimiyle hem parktaki yaşam kalitesini belli bir seviyede tutmayı hem de diğer illerdeki hayvanat bahçeleriyle dayanışmayı hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Doğal Yaşam Parkı'nda doğan 6 türdeki 24 yaban hayvanını, talepleri üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne uğurladı. Bu yer değişimiyle hem parktaki yaşam kalitesini belli bir seviyede tutmayı hem de diğer illerdeki hayvanat bahçeleriyle dayanışmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesinin vedalaştığı hayvanlar arasında oklu kirpi, burma piton, kapibara, yaban keçisi ve kaplan bulunuyor. Doğal Yaşam Parkı'ndan diğer belediyelere gönderilen hayvanlar arasında ilk kez bir kaplan da yer aldı. Erkek kaplan henüz 18 aylık.

Erkek vaşak İzmir'e dönecek

Antalya'ya gönderilen hayvanlar arasında erkek vaşak da bulunuyor. Ancak erkek vaşak oradaki dişi vaşak ile çiftleştirildikten ve yavruları doğduktan sonra tekrar İzmir'e dönecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, geçen günlerde 12 türde 54 yaban hayvanını Uşak Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne uğurlamıştı. - İZMİR