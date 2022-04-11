Doğumu yarım kalan sokak kedisinin hayatı sezaryenle kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Doğumu yarım kalan sokak kedisinin hayatı sezaryenle kurtarıldı

11.04.2022 11:59
Doğumu yarım kalan sokak kedisinin hayatı sezaryenle kurtarıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde doğumu yarım kalan ve içindeki yavrusu ölen bir sokak kedisi, Akşehir Belediyesi Veteriner Hekimince yapılan sezaryen ameliyatı ile hayata döndürüldü.

Konya'nın Akşehir ilçesinde doğumu yarım kalan ve içindeki yavrusu ölen bir sokak kedisi, Akşehir Belediyesi Veteriner Hekimince yapılan sezaryen ameliyatı ile hayata döndürüldü.

Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, sokaktaki sahipsiz canlar için veteriner hekim kontrolünde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akşehir Gençlik Merkezi yetkililerince Akşehir Belediyesine gelen ihbarda sahipsiz sokak kedisinin doğumunun yarım kaldığı bildirildi. İhbar üzerine harekete geçilerek Akşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edilen anne kediye, Akşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Alican Büyükbaş tarafından yapılan muayenede güç doğum teşhisi konuldu ve içerideki yavrunun çoktan hayatını kaybettiği tespit edildi. Akşam saatlerinde acil olarak ameliyata alınan anne kedi, veteriner hekimin yapmış olduğu başarılı sezaryen operasyonu ile karnındaki ölü yavru alınarak hayatı kurtarıldı. Operasyon sonrası bakım için bir süre Akşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde misafir edilen anne kedi, daha sonrasında alındığı yer olan Akşehir Gençlik Merkezi'ndeki yetkililere teslim edildi. - KONYA

Doğumu yarım kalan sokak kedisinin hayatı sezaryenle kurtarıldı

YORUMLAR
500
Otogarda uyuşturucu satmak isteyen şüpheli tutuklandı Otogarda uyuşturucu satmak isteyen şüpheli tutuklandı Ağaçlandırma seferberliğinin kahramanı 2 kardeş eserleri ormanla gurur duyuyor Ağaçlandırma seferberliğinin kahramanı 2 kardeş eserleri ormanla gurur duyuyor

Akşehir Belediyesi, Veteriner, Akşehir, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Doğumu yarım kalan sokak kedisinin hayatı sezaryenle kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:00 Nihat Hatipoğlu canlı yayında "Ölen eşe dokunulursa abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı
11:57 Tümer Metin'den sert açıklama: İyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyor
11:55 Emekliye bayram ikramiyesi için 4 formül masada! İşte o seçenekler
11:52 Uğur Dündar dev derbiye 'uğurlu' geldi! Çifte kutlama yaptı
11:49 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Masada Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve emekli ikramiyeleri var
11:27 Sosyal medya fenomeni Polina Chursanova hamile olduğunu açıkladı
11:26 Victoria Beckham'ın manken dünürü Claudia Heffner Peltz güzelliğiyle göz kamaştırdı
11:19 2-0'lık galibiyet kadar konuşuldu! Arda Turan'ın dev derbiye kilolu çıkması tepki topladı
11:16 11 Nisan'da altının gram fiyatı 922 lira seviyesinde
11:16 Nisa bebeği terk eden annesi Ebru S.'nin 2 yıla kadar hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 12:07:35. #1.11#
SON DAKİKA: Doğumu yarım kalan sokak kedisinin hayatı sezaryenle kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement