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Doktorların 'yürüyemez' dediği küçük Abbas, özel tedavi programıyla yürümeye başladı - Son Dakika

Doktorların 'yürüyemez' dediği küçük Abbas, özel tedavi programıyla yürümeye başladı

30.01.2022 09:53
Doktorların 'yürüyemez' dediği küçük Abbas, özel tedavi programıyla yürümeye başladı

Doğum esnasında oksijensiz kaldığı için engelli olarak dünyaya gelen küçük Abbas, 'Örümcek Adam' kostümü giyerek girdiği özel tedavi programında, hayallerini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştı.

Doğum esnasında oksijensiz kaldığı için engelli olarak dünyaya gelen küçük Abbas, 'Örümcek Adam' kostümü giyerek girdiği özel tedavi programında, hayallerini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştı. Kendisine yüzde 88 engelli teşhisi konularak yürüyemez denilen Abbas, bir yıla yakın bir sürede kendi başına yürüyerek imkansızı başardı.

Abbas A., beyin hücrelerinin doğum esnasında oksijensiz kalıp hasar görmesi sonucu yüzde 88 engelli olarak dünyaya geldi. Doğumundan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruması altına alınan Abbas, 5 yaşında ise Bakanlığın Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım altında alındı. Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamını sürdüren ve yürümesi imkansız denilen 11 yaşındaki Abbas, Fizyoterapist Murat Gül'ün sevgisi ve doğru fizik tedavi planlaması ile bir yıla yakın bir sürede tekerlekli sandalyeden kendi başına ayağa kalkmayı başardı. Fizyoterapist Murat Gül'le birlikte fizik tedavi programına yoğun bir şekilde devam eden Abbas, belirli bir mesafeyi artık yardım almadan yürüyebiliyor.

"Havalar ısındığında dışarıda da yürüteceğiz"

Tedavi süreciyle ilgili bilgi veren Fizyoterapist Murat Gül, Abbas'ın sosyal ilişkileri kuvvetli ve ileride rehabilitasyon sürecinden çıkabilecek bir çocuk olduğunu anlattı. Abbas'ı tekerlekli sandalyede gördüğünde bunu kabullenemediğini söyleyen Gül, "Çünkü Abbas yürüyebilecek bir çocuk. İlk amacımız onu tekerlekli sandalyeden kurtarmak oldu. Şu an tekerlekli sandalyeden kendisi kalkabiliyor, belli bir mesafe yürüyebiliyor. Bu gerçekten çok iyi bir mesafe. Şimdi iklim ve pandemi koşullarından dolayı izole çalışarak buradaki zeminlerde çalışıyoruz. Ama havalar düzelince Abbas'ı dışarı çıkartarak orada da yürüteceğiz. Bundan sonraki amacımız da Abbas'ın kendi yaşam evinden fizik tedavi ünitesine yalnız başına gelip gitmesi" diye konuştu.

"Yürüdüğü zamanlar kendisine bakmayan insanları uyarıyor"

Abbas'ın yürümeye başladığı andan itibaren motivasyonun çok yükseldiğini belirten Fizyoterapist Gül, "Ben Abbas'ı ünitede de takip ediyorum. 'Bana dokunmayın, benim elimi tutmayın, ben artık yürüyorum' diyor. Yürüdüğü zamanlar kendisine bakmayan insanları da 'bak ben artık yürüyorum' diye uyarıyor. Yürüyebilmek Abbas'ın kafasında çok büyük bir hedefti" diye konuştu.

'Örümcek Adam' motivasyon kaynağı

Fizyoterapist Gül, küçük Abbas'ın fizik tedavisine ilgi duyduğu film karakteri olan 'Örümcek Adam'ın kostümünü giyerek devam ettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Abbas'ın üzerinde Örümcek Adam kıyafeti var. Biz onunla yaptığımız konuşmalarda Örümcek Adam'a karşı bir ilgisi olduğu fark ettik. Abbas'a o kıyafeti giydirdik ve o şekilde çalıştırdık. Hep oyunlarla motive ederek çalışmalarımıza devam ettik. İlk adımlarını atmaya başladığında, Abbas'a çalıştığımız salonda belli bir mesafeyi yürürse pasta ile kutlama yapacağız diye söz verdik. Abbas tekerlekli sandalyeden kendisi kalktı, pastaya kadar gelerek mumları üfledi ve biz de onu kutladık. Çünkü onun hakkıydı. Onu motive etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz." - ANKARA

Doktorların 'yürüyemez' dediği küçük Abbas, özel tedavi programıyla yürümeye başladı
Doktorların 'yürüyemez' dediği küçük Abbas, özel tedavi programıyla yürümeye başladı
Doktorların 'yürüyemez' dediği küçük Abbas, özel tedavi programıyla yürümeye başladı
Doktorların 'yürüyemez' dediği küçük Abbas, özel tedavi programıyla yürümeye başladı
Doktorların 'yürüyemez' dediği küçük Abbas, özel tedavi programıyla yürümeye başladı

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Rehabilitasyon, Örümcek Adam, Engelli, Doğum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Doktorların 'yürüyemez' dediği küçük Abbas, özel tedavi programıyla yürümeye başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doktorların 'yürüyemez' dediği küçük Abbas, özel tedavi programıyla yürümeye başladı - Son Dakika
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