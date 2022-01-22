Donmak üzere olan eşeklere sahip çıkan genç: "Herkesten böyle bir duyarlılığı bekliyoruz" - Son Dakika

Sosyal medyada gündem olan ve Van'da yaşandığı iddia edilen donmuş eşekler görüntüsünün Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çekildiği ortaya çıktı. Eşeklere sahip çıkan Mahsun İrgen, "Ben ve arkadaşlarım insanlık namına bu hayvanlara sahip çıktık. Herkesten böyle bir duyarlılığı bekliyoruz" dedi.

18 Ocak tarihinde sosyal medyada donan eşek görüntüleri gündem olmuş, çok sayıda paylaşım ve yorum alan görüntülerin Van'da çekildiği iddia edilmişti. Van Valiliği ise yaptığı paylaşım ile iddiaları yalanlamıştı. Sosyal medyada 4 gündür gündem olan görüntülerin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki kırsal Çıkrık Mahallesi'nde çekildiği ortaya çıktı. Görüntüler üzerine olayı araştıran ve eşeklere ulaşan Siverek Kaymakamlığının talimatı ile sahipsiz eşeklerin barınağa götürülerek koruma altına alındığı öğrenilirken, eşeklerin bulunduğu bölgenin ise kamuoyundan saklandığı ileri sürüldü. Eşeklere sahip çıkan ve görüntüleri çekerek sosyal medyada paylaşan gençlerden Mahsun İrgen, olay günü yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Köyümüzde 3 gündür yoğun kar yağışı vardı. Dışarı bile zor çıkıyorduk. Bu kar ve soğukta dışarıda üşüyen ve sahipsiz olduklarını anladığımız eşekleri gördük. Eşeklerin donmak üzere olduğunu fark ettik. Ben ve arkadaşlarım bu eşeklere yem verdik. Kardan temizledik, ahıra koyarak sıcak bir ortam oluşturduk. Sonra da yetkililere haber verdik. Gelip eşekleri buradan aldılar. Ben ve arkadaşlarım insanlık namına bu hayvanlara sahip çıktık. Herkesten böyle bir duyarlılığı bekliyoruz."

İrgen, her kış benzer durumların yaşandığını belirterek, bölgede sahipsiz hayvanların kalabileceği bir ahır yapılmasını da istedi. Öte yandan barınağa götürülen eşeklerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA