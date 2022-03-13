Donmak üzere olan yaşlı kadının ellerini nefesiyle ısıtan AFAD görevlisi o anları anlattı - Son Dakika
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Donmak üzere olan yaşlı kadının ellerini nefesiyle ısıtan AFAD görevlisi o anları anlattı

13.03.2022 14:00
Donmak üzere olan yaşlı kadının ellerini nefesiyle ısıtan AFAD görevlisi o anları anlattı

Edirne'de kaybolan yaşlı kadını donmak üzereyken bulan AFAD görevlisi Şeyda Bozdağ, nefesiyle üşüyen kadının ellerini ısıtmasıyla, aynı zamanda tüm Türkiye'nin de kalbini ısıttı.

Edirne'de kaybolan yaşlı kadını donmak üzereyken bulan AFAD görevlisi Şeyda Bozdağ, nefesiyle üşüyen kadının ellerini ısıtmasıyla, aynı zamanda tüm Türkiye'nin de kalbini ısıttı.

Geçtiğimiz gün Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Çukurköy köyünde yaşayan 83 yaşındaki Sabber Erdi'den haber alamayan yakınları, köy halkının da desteğiyle civar bölgelerde arama tarama çalışmaları yapmıştı. Yaşlı kadını bulamayan yakınlarının, jandarma ekiplerine başvurmasıyla AFAD ve jandarma ekipleri tarafından köyde arama çalışmaları yapılması neticesinde yaşlı kadın, köyden uzakta bir alanda bulundu.

Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü bölgede kadın soğuktan donmak üzereyken, AFAD personeli nefesiyle ve ellerini ovuşturarak kadının ısınmasını sağlayarak, tüm Türkiye'nin kalbini kazandı.

Hastaneye götürülen yaşlı kadının sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

"Gerektiğinde nefes ve can oluruz"

Gelen ihbar üzerine ekip arkadaşlarıyla bölgeye intikal ettiğini ifade eden Şeyda Bozdağ, "Bölgede aynı zamanda jandarma ekipleri ve iz takip köpekleri de vardı. Hava şartları ise eksilerdeydi. Tabi ki bizler de zamanla yarış içindeydik. Çünkü Sabber teyzeyi sağ bulmamız gerekiyordu. Daha önce de teyzemizin bir kayıp vakası olmuştu. Bulunduğu yakın yerlerde arama faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Belli bir süre sonra bölgeyi daralttık. En son olarak evinin yakınından bulunan bir samanlık vardı. Oraya bakma ihtiyacı hissettim. O tarafa baktığımda Sabber teyzeyi gördüm. Çok üşüdüğünden dolayı kendisini branda ile sarmıştı. Hava eksi derecelerde olduğundan teyzemizin hipoderm geçirmemesi için ellerimle ellerini ovuşturarak ve nefesimi vererek vücut ısısını sabit tutmaya çalıştım ve montum ile üzerini örtüm. Daha sonra gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından durumunun iyi olduğunu söyledi. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Biz AFAD ekibi olarak gerekirse nefes oluruz, gerekirse can oluruz" dedi. - EDİRNE

Donmak üzere olan yaşlı kadının ellerini nefesiyle ısıtan AFAD görevlisi o anları anlattı
Donmak üzere olan yaşlı kadının ellerini nefesiyle ısıtan AFAD görevlisi o anları anlattı
Donmak üzere olan yaşlı kadının ellerini nefesiyle ısıtan AFAD görevlisi o anları anlattı
Donmak üzere olan yaşlı kadının ellerini nefesiyle ısıtan AFAD görevlisi o anları anlattı
Donmak üzere olan yaşlı kadının ellerini nefesiyle ısıtan AFAD görevlisi o anları anlattı
Donmak üzere olan yaşlı kadının ellerini nefesiyle ısıtan AFAD görevlisi o anları anlattı

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HASAN DAĞI'NDA ARAÇLARI KARA SAPLANAN 3 PARAŞÜTÇÜYÜ AFAD EKİBİ KURTARDI HASAN DAĞI'NDA ARAÇLARI KARA SAPLANAN 3 PARAŞÜTÇÜYÜ AFAD EKİBİ KURTARDI AFAD personeli kadının soğuktan donan ellerini nefesiyle ısıttı AFAD personeli kadının soğuktan donan ellerini nefesiyle ısıttı

Jandarma, Türkiye, Edirne, AFAD, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Donmak üzere olan yaşlı kadının ellerini nefesiyle ısıtan AFAD görevlisi o anları anlattı - Son Dakika


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