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Drone pisti kar yağınca kayak pisti oldu, öğrenciler doyasıya eğlendi - Son Dakika

Drone pisti kar yağınca kayak pisti oldu, öğrenciler doyasıya eğlendi

30.01.2022 10:23
Drone pisti kar yağınca kayak pisti oldu, öğrenciler doyasıya eğlendi

Elazığ İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde hem yürüyüş yolu hem de drone pisti olarak kullanılan 4 kilometrelik alan kar yağınca kayak pistine döndü.

Elazığ İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde hem yürüyüş yolu hem de drone pisti olarak kullanılan 4 kilometrelik alan kar yağınca kayak pistine döndü. Alana akın eden öğrenciler, karın tadını çıkardı.

Geçtiğimiz haftalarda kar yağışı ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da yoğun bir şekilde etkili oldu. İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde hem yürüyüş yolu hem de drone pisti olarak kullanılan 4 kilometrelik alan karla kaplanınca kayak pisti oldu. Merkezde eğitim alan öğrenciler, eğitim sonrası verdikleri molada kayak merkezine dönen alanda hem kayak takımıyla hem de kızaklarla kayarak eğlendi.

Güzel bir etkinlik olduğunu ifade eden İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi Tarım Alanı Koordinatörü Mehmet Şehmuz Çetinkaya, "Tesisimizde genelde eğitim kapsamlı uygulamalar yapıyoruz. Bugün kar yağışı itibariyle gençlerimizle kayak organizasyonu yapalım istedik. Sadece eğitim değil, aynı zamanda eğlenceye de zaman ayıralım dedik. Bu gün gelen genç arkadaşlarla kayak yapmaya çalıştık. Onlara elimizden geldiği kadar kayak öğretmeye gayret ettik. Dediğim gibi pistimiz normalde 4 kilometre mesafeli bir alan. Yürüyüş pisti olarak da kullanılıyor. Drone festivallerinde pist oluyor. Kar yağdığı zaman da kayak pisti olarak kullanalım dedik. Böyle bir eğlence organizasyonu gerçekleştirdik. Gelen genç arkadaşlarımıza, eğitmenlerimize teşekkür ediyoruz. Gençler bugün gayet eğlendi. Faaliyet kapsamında pistimizin normal şartlarda eğimli bir alan olmasından kaynaklı adrenalin dolu bir pist oldu. Bunun dışında kızaklarla kayan gençler ve çocuklar da oldu. Onlarda bayağı eğlendi" dedi.

Eğitim alan öğrencilerden Aysun Demircan, "CV hazırlama ve motivasyon mektubu hazırlama eğitimi ile birlikte burayla tanıştım. Daha sonrasında 3D robotik kodlama gibi eğitimlerde gönüllü eğitmenlik yaptım. Bu gün de bu etkinliklerimizden birini yaptıktan sonra pistimizde kayak yapılmaktaydı. Bizde küçük bir mola verdikten sonra o etkinliğe katıldık ve eğlendik. Böyle bir alanda bize böyle fırsatların verilmesi güzel oluyor. Sürekli bir eğitim içerisinde değiliz. Bunun dışında eğlence de var. Daha önce Hazarbaba Kayak Merkezi'nde de kaymıştım, ama İpekyolu'nda böyle bir aktivitenin olması bence bir artıdır" diye konuştu. - ELAZIĞ

Drone pisti kar yağınca kayak pisti oldu, öğrenciler doyasıya eğlendi
Drone pisti kar yağınca kayak pisti oldu, öğrenciler doyasıya eğlendi
Drone pisti kar yağınca kayak pisti oldu, öğrenciler doyasıya eğlendi
Drone pisti kar yağınca kayak pisti oldu, öğrenciler doyasıya eğlendi
Drone pisti kar yağınca kayak pisti oldu, öğrenciler doyasıya eğlendi
Drone pisti kar yağınca kayak pisti oldu, öğrenciler doyasıya eğlendi
Drone pisti kar yağınca kayak pisti oldu, öğrenciler doyasıya eğlendi
Drone pisti kar yağınca kayak pisti oldu, öğrenciler doyasıya eğlendi
Drone pisti kar yağınca kayak pisti oldu, öğrenciler doyasıya eğlendi

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İpekyolu, Elazığ, Drone, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Drone pisti kar yağınca kayak pisti oldu, öğrenciler doyasıya eğlendi - Son Dakika


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